Rasant, temporeich, pulsierend und sexy - wenn die Tänzer von "The Spirit of Ireland - Irish Dance and Live Music" in schwindelerregendem Tempo mit der rhythmischen Kraft des klackenden Stepptanz-Geräuschs das Publikum elektrisieren, wird jeder in den verführerischen Strudel der Show gezogen.

Heute Abend geht die energiegeladene Tanzshow mit ursprünglich-keltischer Livemusik um 20 Uhr über die Bühne der Stadthalle. Farbenfrohe Kostüme und eine außergewöhnliche Lichtshow erwarten das Publikum. Produzent Michael Carr hat 14 Tänzer und Sänger auf der Bühne vereint, die obendrein musizieren. Das gesamte Programm wird live performt, das gilt auch für die Musik. Karten für 33 bis 39,50 Euro gibt es noch an der Abendkasse der Stadthalle. lj