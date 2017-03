Musikalisch werden die Segel gehisst und geht es in eine neue Welt

Zu ihrem Frühjahrskonzert in der Stadthalle laden die Blauen Husaren am Sonntag, 2. April, 17 Uhr, ein. Erstmals wird dabei der neue Dirigenten Thomas Welsch den Taktstock schwingen.

Thomas Welsch (Bild) übernahm im September des vergangenen Jahres die Leitung des Hauptorchesters. Er wurde 1981 geboren und spielt Schlagzeug, Klarinette und Klavier. An der Staatlichen Hochschule in Karlsruhe studierte er Orchestermusik, Schlagzeug und Pauke, sein Diplom schloss er im Jahre 2008 mit der Leistung "sehr gut" ab. 2013 folgte dann das 2. Staatsexamen.

Die Blauen Husaren befinden sich mit ihrem neuen Dirigenten Thomas Welsch musikalisch auf einem sehr guten Weg. Durch intensive Probetage, bei denen professionelle Experten für die Proben in den verschiedenen Sätzen engagiert wurden, wurde den Werken des Jugend- und Hauptorchesters der letzte Feinschliff verliehen. Erwartet werden darf ein Programm, bei dem für Jung und Alt etwas dabei sein wird.

Das Konzert steht unter dem Motto "Aufbruch in eine neue Welt" - das Publikum begiebt sich mit den Blauen Husaren auf eine musikalische Reise, bei der Wasser, Schiffe und Meer im Vordergrund stehen.

Eröffnet wird der erste Teil des Konzerts traditionell vom Jugendorchester der Blauen Husaren unter der Leitung von Nicole Balonier. "Mit der Jugend auf hoher See" erwartet die Besucher ein Medley aus dem Disney-Film "Die Eiskönigin", gefolgt von dem Soundtrack aus dem Film "Pearl Harbour", den "Rivers of Babylon" und einem Medley aus dem Film "Fluch der Karibik - am Ende der Welt".

Danach wird das Jugendorchester mit dem Hauptorchester bei einem Frühjahrskonzert erstmals "gemeinsam die Segel hissen". Beide Orchester werden die Stücke "Smoke on the Water", "Näher mein Gott zu dir" und "My Heart will go on" präsentieren. Eine weitere Premiere bei dem Konzert wird seint, dass Svenja Keller, Querflötistin der Blauen Husaren, bei "My Heart will go on" die Solostimme singt.

Nach einer kurzen Pause übernimmt das Hauptorchester und stellt sich den "neuen Abenteuern für die Mannschaft". Zu hören sind die "Atlantic Ouverture" und "The Rise of the Black Jack".

Außerdem stehen im Programm "Das Boot" und "Hey, hey Wickie" - die Titelmelodie aus der gleichnamigen Kultserie. Etwas ruhiger wird es mit der Ballade von Rod Stewart "Sailing". Ebenso zu hören sein wird der Marsch "Anker gelichtet", ehe sich mit "Schiff Ahoi", einem Medley mit bekannten Seemannsliedern, wie "La Paloma", "My Bonnie is over the Ocean", "Eine Seefahrt" oder "Rolling Home" die musikalische Reise auf hoher See mit den Blauen Husaren ihrem Ende zuneigt. nb