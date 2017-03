Musikalische Energie in Reinform

Wenn sich die grenzenlose Passion afrikanischer Polyrhythmik in nur zweieinhalb Stunden so dynamisch in Klang übersetzt, dass ein restlos ausverkauftes Haus quasi Kopf steht, haben "Satee Kooma" das Hockenheimer Pumpwerk einmal mehr für sich und die Trommelmusik eingenommen.

Dabei ist genau diese Mission eine höchst heikle. Denn vordergründig mögen die Kompositionen, die Stämme aus Mali, Burkina Faso und Guinea seit Jahrhunderten prägen, so archaisch anmuten, wie sie wollen: In Wahrheit sind sie Wunderwerke des gemeinsamen Gehörs, die tief von Gespür und Vertrauen einer Gruppe abhängen. Da gibt es kein Vertun - schert einer mit seiner Djembé aus, geht die Magie verloren.

Doch genau diesen Bruch wird es an diesem Abend nicht geben. Stattdessen wandeln die Zuhörer wie in Traumwelten durch die Takte, lauschen den erdigen, aufrichtigen Klängen von Balafon und Basstrommel ("Saoli") in stiller Andacht, lassen sich fallen in den treibenden, energetischen Sound - und klatschen plötzlich mit. Da braucht es keine Aufforderung, die Begeisterung materialisiert sich ganz von selbst aus dem Augenblick.

Virtuose Soli würzen Nummern

Doch diese Faszination hat ihren Ursprung. Denn statt sich in immer gleichen Strukturen zu verlieren, bleiben "Satee Kooma" ihrem Namen treu und verlagern das Konzert ins "Außerhalb", was nichts anderes heißen soll als: Sie machen sich die Musik zu eigen. Da bleibt keine Nummer ohne ein virtuoses Solo, keine Minute ohne einen neuen angestimmten Tanz, kein Takt ohne ein Lächeln auf den Lippen.

Ohne jeden Zweifel: Dieses Oktett füllt jeden Augenblick mit musikalischer Energie in Reinform. Dabei kennen sie bei Weitem nicht nur die Urgewalten epischer Trommelhiebe. Denn: Natürlich dürfen auch in diesen Stunden die mächtig stampfenden Elefanten-Schritte ("Elephant") nicht fehlen - doch der afrikanische Sound hat eben nicht nur einen Sinn für die ungefilterte Kraft kompromissloser Urgewalten.

So mancher Zuhörer staunt da nicht schlecht, wenn zum kongenial mitgesungenen "Namara Mogo" plötzlich der satirisch-politische Ruf nach der Verbannung aller Profitgeier offenbar wird, Iris Schlampp zur Armuts-Ballade "Sunu" ganz ätherisch feine Gesangsfäden durch die Lüfte spinnt und sogar hintersinniger Humor die Zwerchfelle bewegt. Denn sicherlich ist Kleidung auch zum Tragen da, doch will man auch der Motte ihre Existenz nicht streitig machen. Wenn das kein Understatement ist!

Ein kurzer Atemzug. Ein schneller Gang zum Stand von "Timanga", an dem Martin Ruf feinste mosambikische Teigtaschen (Shamusa) mit Gambas, Gemüse und Huhn serviert - und all das Erlebte begreifen.

Wie schwer der Zauber dieses Abends wirklich in Worte zu fassen ist, zeigt sich vielleicht am besten, als wir Iris Schlampp selbst zu Gespräch bitten, in ihre funkelnden Augen blicken und sie einfach nur wissen lässt: "Diese Stimmung ist ein Traum!" Doch so ist es.

Ein Traum wird wahr

Es ist der Traum von "Satee Kooma", der hier wahr wird. Vor neun Jahren mag Anke Zahn alles mit einer kleinen Zeitungs-Annonce gestartet haben: Eine passionierte Musikerin, die vor 25 Jahren während ihres Portugal-Urlaubs von einer Djembé-Spielerin fasziniert das Trommeln begann, war auf der Suche nach Mitspielern. Doch seit dem ersten Auftritt beim Neulußheimer Straßenfest, sportliche vier Monate nach Gründung des Kollektivs bis heute haben sich die acht Trommelverrückten ihre Entschlossenheit mit Teamgeist und Können gleichermaßen erkämpft.

Emotionen strömen ins Ohr

Da mag das "African Girl" seine folkloristische Tradition auf Englisch besingen oder das holde Orakel in "Lolo" nur so über uns hereinbrechen: Von der zärtlichsten Trommelsalve bis zum härtesten Schlägel-Hieb strömen uns die Emotionen so unverfälscht ins Ohr wie das Ozeanwasser an einem Sommertag.

Wenn sich Anke Zahn, Renate Heid, Julsima Rittlinger, Iris Schlampp, Ina Pfau, Karin Adameck, Michael Dietrich und ihr Drummer Achim am Ende also aufreihen um ihren nimmer enden wollenden Applaus in Empfang zu nehmen, fällt einem dazu nur ein Satz ein: Was gäbe es für einen gerechteren Lohn als diesen?