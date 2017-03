Gudrun Walther (l.) und Jürgen Treyz treten mit "Deitsch" am Wochenende im Kultur-haus Pumpwerk auf. © Pumpwerk

In Deutschland gibt es traditionelle Lieder, die es durchaus mit der populären, handgemachten und ehrlichen Folkmusik der Nachbarn aufnehmen können. In den 70er Jahren leisteten etliche namhafte Bands einen großen Beitrag, diese Musik nicht in Vergessenheit geraten zu lassen.

Mit "Deitsch" knüpfen die zwei Folkmusiker der weltweit tourenden Band "Cara" nun im Kulturhaus Pumpwerk an diese Geschichte an. Sie präsentieren ihr Duo-Programm am Samstag, 25. März, um 20 Uhr auf der Bühne des Kulturhauses.

"Deitsch" ist ein musikalischer Brückenschlag zwischen der keltischen und deutschen Musiktradition, ein von ihren Reisen und Tourneen beeinflusstes Programm, dargeboten von zwei Vollblutmusikern, die sich intuitiv verstehen und diese Freiheit nutzen, um jedes Konzert etwas anders zu gestalten, teilt das Pumpwerk mit. Dazu gibt es eine humorvolle Moderation mit Reiseberichten, Skurrilem und Alltagsgeschichten aus einem Musikerhaushalt.

Reise zu den eigenen Wurzeln

Jürgen Treyz (Gitarre, Gesang) und Gudrun Walther (Geige, Gesang, Akkordeon) sind zwei der erfolgreichsten Folkmusiker Deutschlands. Mit diversen Bands und Projekten - allen voran "Cara", mit denen sie auch bereits zwei Irish Music Awards gewannen - touren sie regelmäßig in Europa und den USA und haben bereits unzählige CDs, vor allem mit keltischer Musik, veröffentlicht.

Das Duo ist für die beiden Musiker eine Entdeckungsreise zu den eigenen Wurzeln und eine Möglichkeit, die komplette Bandbreite ihres Könnens auszuspielen. Die kleine Besetzung ermöglicht ein spontanes, intuitives Zusammenspiel - mitreißend, anrührend und jedes Mal ein wenig anders, wovon sich die Zuhörer im Pumpwerk überzeugen können.

Gudrun Walther und Jürgen Treyz sind zwei Vollblutmusiker, die mit allen Wassern gewaschen sind. Sie spannen den Bogen von den eigenen, deutschsprachigen Volksliedern über die keltische Musiktradition, welche ihr zweites Zuhause geworden ist, bis hin zu Bluegrass-Songs, die sie auf ihren Tourneen kennengelernt haben. zg