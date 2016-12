Mut zum Französischsprechen

Aus einer Idee und Überlegung heraus vor zwölf Jahren geboren, wurde ein Jahr später der Gesprächskreis ein fester Bestandteil des Freundeskreises Hockenheim-Commercy. Durch die bereits bestehenden partnerschaftlichen Beziehungen zu Familien und Freunden in Commercy war die Frage "Wie kommuniziert man miteinander?" ganz natürlich. Die meisten Mitglieder hatten in der Schule als Wahlfach Französisch, aber ohne den Gebrauch der Sprache wurde vieles wieder vergessen.

Die Idee zur Auffrischung der Fremdsprache war geboren. Es sollte auf keinen Fall eine Konkurrenz-Veranstaltung zur Volkshochschule werden, sondern die Möglichkeit gegeben werden, aktuelle Themen oder Presseberichte in der Fremdsprache auszutauschen oder sich einfach zu unterhalten, teilt der Freundeskreis mit.

Angebot stößt auf Interesse

In der Tagespresse wurde daraufhin die Möglichkeit zur Teilnahme interessierter Bürger angeboten. Mit Reinhold Michel fand man einen Organisator, der bereit war, den Gesprächskreis zu leiten. Das Interesse war erfreulicherweise sehr groß und es hat sich bald gezeigt, dass man die Gruppe von fast 40 Personen in Anfänger und Fortgeschrittene teilen muss.

Ab 2005 übernahm Christa Greif die Leitung des Anfängerkurses, in dem in lockerer und geselliger Atmosphäre vor allem die Aussprache und der Mut zum Reden im Vordergrund stand. Wer die Eigenheiten dieser schönen Sprache kennt, weiß, wie schwierig das Aussprechen der verschiedenen Nasallaute sein kann.

Mit leichten Texten aus der Zeitschrift "écoute" und in Rollenspielen wurden die Übungen unterstützt. Ein nicht weniger wichtiger Aspekt ist nach Angaben des Freundeskreises die Tatsache, dass dadurch neue Mitglieder geworben werden konnten.

Nach den vielen Jahren war nun die Zeit gekommen, Abschied zu nehmen - alles hat seine Zeit. In einer kleinen Abschiedsfeier dankten die "Schüler" und Präsident Matthias Stier ihrer "Lehrerin" für das jahrzehntelange ehrenamtliche Engagement, das mit Vorbereitung und Erstellen des Arbeitsmaterials auch viel Zeit in Anspruch nahm.

Nadine Müller übernimmt

Das monatliche Treffen des Gesprächskreises in französischer Sprache geht mit neuer Leitung ab Januar mit Nadine Müller, geboren in Frankreich, fachkundig weiter. Interessenten, auch aus den Nachbargemeinden, sind jederzeit willkommen, in der Gruppe teilzunehmen. Hinweise dazu gibt es auf der Homepage des Freundeskreises unter www.freundeskreis-hockenheim.commercy.de und über Christa Greif, Telefon 06205/75 74, die weiterhin hilfreich zur Seite steht und Fragen gerne beantwortet. zg