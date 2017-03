Die SG HoRAN veranstaltet am Sonntag, 19. März, den Vorentscheid der Talentiade in der Sportart Handball. Mit Unterstützung der Volksbank Kur- und Rheinpfalz werden sich ab 11 Uhr in der Jahnhalle Hockenheim junge Talente aus dem Handballkreis Mannheim versammeln, um sich zu messen. Mädchen und Jungs der Jahrgänge 2006 und 2007 dürfen zeigen, was in ihnen steckt. Die Siegerehrung ist für 13.15 Uhr geplant. Neben verschiedenen Wertungsübungen wird auch Handball gespielt und in kleinen Ballspielen die Sicherheit im Umgang mit dem Ball verbessert.

Die Gewinner des Talenttages werden weiter gefördert und haben die Möglichkeit, bei überregionalen Veranstaltungen ihr Können zu zeigen. In diesen Genuss kommen die zwölf Sieger aus Baden Württemberg. zg