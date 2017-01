Nachzug von Familien kaum abzuschätzen

Die winterlichen Bedingungen haben Hockenheim einen Höchststand in der Flüchtlingsunterbringung beschert. Weil in einer Walldorfer Gemeinschaftsunterkunft die Wasserleitungen eingefroren sind, wurden rund 100 Bewohner in die Brühler Straße umquartiert. Damit lebten zum gestrigen Tag 543 Menschen in vorläufiger Unterbringung in Hockenheim, dazu kommen 115 in der Anschlussunterbringung. Diese Zahlen brachte Michael Gelb gestern mit in die Sitzung des Ausschusses Soziales, Jugend, Kultur und Sport mit.

Gelb ist seit Ende vergangenen Jahres Beauftragter für Flüchtlinge in Anschlussunterbringung und Integrationsbeauftragter der Verwaltungsgemeinschaft. Im Ausschuss berichtete er über erste Erfahrungen. In der Brühler Straße sollten eigentlich vom Rhein-Neckar-Kreis rund 180 bis 190 Flüchtlinge untergebracht sein, seit Samstag seien es 266 Bewohner wegen der Vereisung in Walldorf. Maximal 600 Menschen in vorläufiger Unterbringung könnten auf Hockenheim dieses Jahr zukommen, berichtete Gelb.

Bei der Anschlussunterbringung strebe die Stadt eine regionale Verteilung an, so dass Menschen dort bleiben können sollen, wo sie schon vorläufig untergebracht waren. "Das macht aus Integrationssicht Sinn, weil man nicht noch einmal bei Null anfangen muss", erläuterte Michael Gelb. Dafür kooperierten die Kreis-Sozialarbeiter und das städtische Wohnungsamt mit der zuständigen Kreisstelle.

18 Wohnungen gefunden

Neben den 35 Bewohnern im Pfälzer Ring und 15 in der Leopoldstraße wohnen 65 Menschen an 18 Standorten im gesamten Stadtgebiet in Wohnungen, die entweder der Stadt gehören, von der Stadt gemietet oder privat vermietet werden. "Da wird noch einiges mehr hinzukommen", kündigte der Flüchtlingsbeauftragte an. Hockenheim habe laut Quote des Rhein-Neckar-Kreises aus dem vergangenen Jahr noch 60 Menschen in Anschlussunterbringung zu übernehmen, rund 120 für das laufende Jahr plus eventuellen Familiennachzug.

Bei Letzterem habe die Stadt bisher Glück gehabt, hier sei bei 15 Personen in der Anschlussunterbringung ein Familiennachzug angekündigt. In Neulußheim kamen rund 25 Syrer an, von denen bei 13 Familiennachzug anstehe. "Das ist eine große Herausforderung." Derzeit seien in städtischen Unterkünften noch 47 Plätze frei.

Bürgermeister Thomas Jakob-Lichtenberg ist sicher: Das Thema Familiennachzug birgt Konfliktpotenzial. Er kritisierte, dass den Städten und Gemeinden vom Auswärtigen Amt sehr viel zugemutet werde. Es habe verfügt, dass für syrische anerkannte Asylbewerber keine Prüfung des gesicherten Lebensunterhalts oder ausreichend verfügbaren Wohnraum erfolgen solle. Die Familienmitglieder würden auch nicht angerechnet auf die Kontingente. Der Bürgermeister machte deutlich: "Das kann uns auch schon zu sehr belasten" - zumal nur die ortsübliche Miete refinanziert werde, egal, wie teuer die Schaffung des nötigen Wohnraums ist.

Rund 200 Ehrenamtliche in Hockenheim und weitere 120 in der Verwaltungsgemeinschaft betreuen die Flüchtlinge. Großen Aufwand erfordere es, eine Arbeit zu finden. Hier sei die Sprache das Hauptproblem: Es gebe zu wenig Sprachkurse.