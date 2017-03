Narren beklagen Sinnlosigkeit des Aschermittwochs

Es ist ein wahres Elend, diese von Schluchzern geschüttelten, ansonsten so fröhlich der Narretei frönenden schwarz gekleideten Menschen zu sehen. Tief in Gram gebeugt, die bereits feucht geweinten Taschentücher fest umklammert, stehen sie um den Sarg der kürzlich von ihnen gegangenen Fasnacht. Keine 20 Stunden konnte es her sein, dass sie das Zeitliche segnete - einfach so, mit den letzten Sekunden des Fasnachtsdienstagabends, hauchte sie ihr "tolles" Leben aus.

"Und warum", bricht es aus Sabine Kern, der Vorsitzenden der ersten Großen Hockenheimer Carnevals-Gesellschaft (HCG) heraus, zwei jammervolle Seufzer drängen aus ihrer Brust - warum nur? Und doch muss man's akzeptieren, hält Rückschau auf die gemeinsame Zeit: "Gott Jokus segne Euch, im Namen der Vorsitzenden, des Elferrats und des Himbeergeistes", skandiert Kern - und so ein wenig schimmert durch, dass es um den Ernst dieser Sache hier nicht allzu intensiv steht.

In "Glieder und Bierbäuche" sei ganz unerwartet "der Blitz der Nachricht vom Tod der Schwester Fasnacht" gefahren, einhergehend mit der "Sinnlosigkeit des Aschermittwochs". "Huhuuhuu", heult Sabine Kern, um sie herum schnieft und prustet die Trauergemeinde. Und doch muss der ein oder andere die Mundwinkel ein wenig nach oben ziehen, ist er doch Teil des traurig-amüsanten Rückblicks auf eine Kampagne, in der man vieles erlebt und geschafft hat, die viel Liebe und Herzblut forderte.

Zepter in Toilette vergessen

Man hört vom rührenden Kümmern um den Gastelferrat aus Rohrhof - oder besser der kecken Prinzessin, die sich mit "speziellen Mischgetränken aus einer schwarzen Brause mit Hochprozentigem namens Jacky" versorgen ließ, und von vergessenen Narrenkappen bei Besuchen befreundeter Vereine. Von liegengelassenen Zeptern in Toiletten, die "flüssig ausgelöst" werden mussten, von vergessenen Kappen für neue Senatoren und fast Verhungernden, die ohne Gabel vor einer Portion Pommes alleingelassen wurden. "Gut, dass ihm irgendwann eingefallen ist, dass man die auch mit den Fingern essen kann", gibt es den kleinen Seitenhieb.

Bei fast allen Umzügen sorgte die Verstorbene allerdings für schönes Wetter, das müsse man ihr schon zugutehalten. Doch sie sei auch ein ausgefuchstes Luder, sorge für übermäßigen Alkoholgenuss, Schlafentzug und geschwollene Augen. Echt grausam. "Nur wer vergessen wird, ist tot", sagt Sabine Kern mit leisem "Ahoi!" adieu. Dass man die Fasnacht 2016/2017 nicht vergessen wird, steht außer Frage.

Kaum stand der Sarg beiseite, lassen sich alle Fisch und Kartoffeln munden. Über Spenden von der Stadt für "eine super Kampagne und einen tollen Umzug" aus der Hand von Bürgermeister Thomas Jakob-Lichtenberg freut man sich ebenso, wie über eine Finanzspritze in Höhe von exakt 1.666,66 Euro vom Senat, die Senatspräsident Alfred Kupferschmid dabeihat. Das Geld wird in die Nachwuchsarbeit investiert werden.