Narren wünschen sich in heile Welten

Pumuckl for President? Der Fides-Carneval- Club denkt dabei wohl an Frisurmerkmale.

Wenn die Wirklichkeit mit Trump und Terror immer trister wird, liegt die Flucht in die Fantasiewelt nahe. Bei manchen Teilnehmern des 58. Hockenheimer Fasnachtszugs, der am Samstag bei strahlendem Sonnenschein durch die Innenstadt zog, weckte der neue amerikanische Präsident den Wunsch, sich in Märchenschlösser oder gar ins All zurückzuziehen. Natürlich ließen sich die Narren aber von der Politik den Spaß nicht verderben und feierten - auch nach den 71 Zugnummern. Die Polizei schätzte die Zahl der Zuschauer auf rund 20 000.

Viele von ihnen sorgten mit Verkleidung und Schminke, vor allem aber mit unermüdlichen "Ahoi"-Rufen und Applaus dafür, dass die Teilnehmer der rund zweistündigen Parade bis zum Schluss bei Laune blieben. Besonders begehrt waren Sonnenplätze am Zugweg. Der Vielfalt der Kostüme waren keine Grenzen gesetzt: Sie reichte von der einfachen Mütze, Perücke oder Sonnenbrille bis hin zum Ganzkörperkostüm als Affe, Frosch oder Känguru. Pelz- und Bademäntel, Polizeiuniform und Sträflingskluft, Hexen-, Teufels- und Feendress standen wie immer hoch im Kurs.

Fantasiewelt statt Kriegsrealität

Preisträger Motivwagen: 1. Hoggema Jugend & katholische Jugend (Einhörner, 179 Punkte). 2. BKA '02 (Terror im Netz - Spiderman, 178). 3. Alte Gaußianer auf Abwegen (AGAA) (Kurfürst, Glücksschwein, Kuh & Bauer, gute Laune, Fasnachtspower, 173). 4. Weiherweg Bortzler (Viva Espana, 164). 5. Altlossema Bagaasch (Zehn Jahre Bagaasch-Express, 163). Gruppen: 1. Hoggema Jugend & katholische Jugend (Einhörner, 174 Punkte). 2. Fides-Carneval-Club Ketsch ("Pumuckl for President!", 171). 3. Alte Gaußianer auf Abwegen (AGAA) (Kuh & Bauer, Gute Laune, Fasnachtspower, 168). Stammtisch '94 Ketsch (Auf dem Weg zur Blütenpracht, 162). BKA '02 Kindergruppe (Terror im Netz, 159).

Unter den 30 Motivwägen vergab die Jury an die Hoggema Jugend & katholische Jugend die meisten Punkte: Sie verkündeten mit Einhörnern als Kopfschmuck im Regenbogenland: "Wir brauchen keinen Krieg und kein Geld! Wir reiten auf unserem Einhorn bis ans Ende der Welt". Die farbenfrohe Montur in Pink und Blau erhielt auch bei den Fußgruppen die meisten Punkte.

Die Knowlichzeha vom THW Oberhausen-Rheinhausen kreuzten mit Spacelab und Raumanzügen durch die Straßen: "Bei all den Kriegen und Krawall bleibt uns nur die Flucht ins All". Den Kampf gegen den Terror im Netz nahm die Gruppe BKA samt ihrer Kindergruppe als Spiderman in blau-roter Montur auf, während die Gruppe Abi 92 aus Hockenheim als Till der Welt den Spiegel vorhält: Wer hätte zur letzten Fasnachtskampagne wohl damit gerechnet, dass der Brexit kommt, der Milliardär ins Weiße Haus einzieht - und Andreas Gabalier auf dem Hockenheimring spielt?

In Anspielung auf Donald Trumps Frisur schlug der Fides-Carneval-Club vor: "Pumuckl for President!" Den Wagen zierte "Trumps Sch...haus". "Heute Trump - morgen Hunger Games" beschworen AKW Hockenheim und Reitverein Brühl mit Verweis auf den Buch- und Kinohit um ein totalitäres System mit menschenverachtenden Spielen. Mit gelber Perücke fuhr der umstrittene US-Präsident auf dem Wagen der Faschingsfreunde Hoggene mit: "Make the wall great again".

Als niedliche Schweinchen, Kühe und Schafe waren die "Alten Gaußianer auf Abwegen" aus Hockenheim unterwegs: "Statt Karneval in Rio feiert AGAA lieber bio! Kurfürst, Glücksschwein, Kuh & Bauer, gute Laune, Fasnachtspower". Zur Landluft passte der Beitrag der Oberhausen-Rheinhausener Gruppe "D'Faschlas": Sie waren als "Schmaißmigge" (Schmeißfliegen) unterwegs und verkündeten: "Mir senn fo jeden Scheiß zu hawe". Windmühle, Stier und Torreros zierten unter dem Motto "Viva Espana" den Wagen der Weiherweg Bortzler.

Panzerknacker, Steinzeitmenschen, Faschingsblumen, "Ghostrastas" (Leichen mit Locken) und natürlich jede Menge Hexen, Feen und Zauberer brachten ausgelassen Vielfalt in den Zug, ebenso wie die elf Karnevalsvereine der Umgebung und die fünf Musikkapellen.