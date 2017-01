Natur erwacht am Kraichbach aus Winterschlaf

Der Graureiher fühlt sich in Hockenheim - hier am Kothlachgraben - pudelwohl. Obwohl die Stadt eigentlich nicht seine Heimat ist, lockt ihn die Futtersuche von den Feldern.

Der Kraichbach liegt still in seinem Bett, der Raureif glitzert auf den Ästen und die Spatzen flattern aufgeregt durch die Luft. Sie spüren etwas, das dem oberflächlichen Beobachter dieser winterlichen Szene verborgen bleibt: Der Frühling naht, mit langsamem, aber doch stetem Schritt. Auch den Amseln, Staren und Meisen, die sich vereinzelt in den Baumkronen sehen lassen oder die ersten Früchte picken, ist dies nicht verborgen geblieben.

Die verwilderte Kleingartenanlage am Messplatz, wo später einmal das Hochwasserschutz- und Ökologieprojekt (HÖP) zur grünen Lunge der Rennstadt erwachsen soll, war und ist in diesen Tagen eine wahre Spielwiese der Natur.

Eisschollen treiben auf dem großteils gefrorenen Nass, das Schilf wacht unbeirrt an den Uferböschungen und ein Stückchen weiter, wo der Boden trockener ist, setzen Hagebutten und einzelne Zuchtrosen bunte Farbkleckse in die Landschaft. Auch die Haselnuss, der Liguster und der Efeu fühlen sich hier offenbar wohl.

Gemeinsam mit dem Hockenheimer Diplom-Biologen Uwe Heidenreich, der uns schon in der Neobiota-Serie spannende Fakten aus der heimischen Natur präsentiert hat, wollen wir uns in dieser neuen Serie nun ins Abenteuer Biotope wagen und die mannigfaltigen Lebensräume um uns herum erkunden. Heidenreich ist neben seiner akademischen Ausbildung auch Vorstandsmitglied beim BUND-Ortsverband und Nabu Hockenheim und daher bestens mit der Materie vertraut.

"Das Leben ist unübersehbar", freut sich Uwe Heidenreich über die auf den Eisschollen des Bachs herumtollenden Vögel. Jedoch hat der Anblick auch etwas betrübliches, denn, wie der Biologe erklärt, ist die Zahl der fröhlichen Spatzen seit Jahren rückläufig. Sie stehen mittlerweile bereits auf der Vorwarnliste für gefährdete Brutvögel. Oft sieht man die kleinen Vögel auch an Mauern und Sandsteingebäuden, an denen sie herumpicken. Wie den meisten Vögeln dient ihnen das Gestein als eine Art Mahlwerk, das die Nahrung im Magen zerkleinert.

Graureiher zieht es in die Stadt

Ein weiterer Bewohner der Lüfte, der sich immer öfter in unseren heimischen Gefilden blicken lässt, ist der Graureiher. Auch wenn ihn viele Gartenbesitzer möglichst weit weg von ihrem Teich wünschen, zieht es den aschgrauen Schreitvogel immer öfter in bewohnte Gebiete. "Normalerweise hält sich der Graureiher lieber auf dem offenen Feld auf", erklärt Heidenreich, "dort hat er alles im Blick, das ihm gefährlich werden könnte." Die Landwirtschaft macht es dem Tier jedoch immer schwerer, auf weiter Flur genügend Futter zu finden, weswegen es sich immer weiter in die Städte wagt, so der Biologe. Gruppen der Lokalen Agenda, wie beispielsweise "Aktiver Natur- und Artenschutz" (ANAS) setzen sich dafür ein, in Zusammenarbeit mit Landwirten, Jägern und Bildungseinrichtungen, Verhältnisse zu schaffen, die ein fruchtvolles Zusammenleben von Mensch und Natur ermöglichen.

Andere menschengemachte Biotope sind die verschiedenen Gärten, die einen Spaziergang durch die Stadt so abwechslungsreich machen: Mal mehr, mal weniger, mal gar nicht gepflegt, zeigen sie die besondere Schönheit und Vielfalt der Natur, wie Heidenreich anmerkt, "besonders im eher ungepflegten Zustand." "Das Motto ,Weniger ist mehr' gilt besonders für die Eingriffe von uns Menschen in die Naturinseln, die uns noch geblieben sind", betonte Uwe Heidenreich.

Für eine Verbindung der Menschen mit der Natur sorgt das ehemalige Landesgartenschaugelände, wie der Biologe erklärt, hier sorgt eine Vielzahl großer und kleiner Biotopstrukturen für Entspannung und Abwechslung.

Haselstrauch als Vorbote

Und auch der Hasel, der entlang des Kraichbachs steht, weckt Frühlingsgefühle: "Der Haselstrauch zeigt, dass, auch wenn wir noch Temperaturen jenseits des Gefrierpunkts haben, der Frühling vor der Tür steht. Die Blütenstände der männlichen Pflanzen sind schon im Januar ein guter Anzeiger und warten nur darauf, bei der ersten sich bietenden Gelegenheit, ihre Samen auf die Reise zu schicken. Unsere Umwelt als zusammenhängender Komplex zeichnet sich aus, durch vielseitige Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Elementen", bringt Heidenreich zum Ausdruck.

In den nächsten Monaten wollen wir uns nun näher mit diesem Zusammenspiel beschäftigen. Begrünte Häuser als Lebensräume betrachten, in den Mikrokosmos Hecke eintauchen, das Kraichbach-Renaturierungsprojekt erkunden und den Hockenheimer Rheinbogen sowohl als Naturschutzgebiet als auch als Kulturlandschaft unter die Lupe nehmen.