Neben Cannabis auch Diebesgut in der Wohnung

Ein 40 Jahre alter Hockenheimer, in dessen Wohnung in der Bürgermeister-Hund-Straße die Polizei am vergangenen Donnerstag eine Cannabis-Plantage ausgehoben hat (wir berichteten exklusiv am Samstag), hat auch Sportartikel in größerem Umfang gestohlen. Das hat die Polizei gestern mitgeteilt. Die Pressestelle hatte zunächst auf Anfrage unserer Zeitung aus ermittlungstaktischen Gründen keine Auskunft gegeben.

Beamte des Polizeireviers Hockenheim hätten 180 Paar neue Sportschuhe sichergestellt. Der Hockenheimer hat als Fahrer eines Paketzustellunternehmens gearbeitet und nach derzeitigen Ermittlungen die Sportartikel sukzessive aus größeren Warenlieferungen für Händler entwendet.

Die Beamten waren von einem Mitarbeiter der Stadtverwaltung informiert worden, nachdem dieser die Wohnung für Arbeiten des Schornsteinfegers geöffnet und eine Indoor-Plantage mit 45 Pflanzen entdeckt hatte. Außer den Pflanzen fanden die Beamten die original verpackten Sportschuhe, Sportkleidung und rund 64 Gramm Marihuana.

Da sie den 40-Jährigen nicht in der Wohnung antrafen, suchten die Beamten den Mann am Arbeitsplatz auf. Dort gab er nicht nur den verbotenen Anbau der Cannabis-Pflanzen, sondern auch den Diebstahl der Sportartikel zu. Da er Anzeichen für Drogenkonsum zeigte und bereits mit dem Firmenauto unterwegs war, musste er mit den Beamten zur Dienststelle. Nach Entnahme einer Blutprobe und Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Ermittlungen des Polizeireviers dauern an. mm/pol