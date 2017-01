Die Programmhefte der Volkshochschule Hockenheim für das Frühjahr-/Sommersemester sind erschienen. Interessenten erhalten diese im Rathaus, allen Geschäftsstellen der Sparkasse Heidelberg und der Volksbank Kur- und Rheinpfalz, bei verschiedenen Geschäften des örtlichen Einzelhandels sowie bei der Geschäftsstelle der VHS in der Heidelberger Straße 16 a.

Anmeldungen für Kurse und Seminare werden VHS-Geschäftsstelle, Heidelberger Straße 16 a, Telefon 06205/92 26 49, entweder persönlich oder telefonisch entgegengenommen. Auch eine Anmeldung per Fax unter der Nummer 06205/92 26 52 oder E-Mail an info@vhs-hockenheim.de ist möglich. Ebenso kann man sich unter www.vhs-hockenheim.de in einen Kurs einbuchen. zg