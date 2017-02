Notizen aus der Provinz statt Irrsinn in der Justiz

Liefert einen kurzweiligen, mit guten Pointen und erheiternden Geschichten gespick-ten Abend im Pumpwerk: der schwäbische Kabarettist Werner Koczwara. © Lenhardt

Er gilt als der Erfinder des deutschen Justiz-Kabaretts, wurde für seine Satiren, mit denen er seit 1984 immer wieder für erhebliche Aufmerksamkeit sorgt, mit zahlreichen Ehrungen - zuletzt ganz aktuell in diesem Jahr mit dem Kleinkunstpreis Baden-Württemberg - überhäuft und zählt auf eine breite Fantruppe: Der schwäbische Kabarettist Werner Koczwara gastierte am Samstag erneut im Pumpwerk und sorgte für einen heiteren und kurzweiligen Abend.

Anders als bei den Programmen, mit denen er zu Ruhm und Ehren kam - mit den grandiosen Abendfüllern "Warum war Jesus nicht rechtsschutzversichert?", "Am achten Tag schuf Gott den Rechtsanwalt" oder "Einer flog übers Ordnungsamt", mit dem er im vergangenen Jahr in der Rennstadt brillierte, seien nur einige genannt - kreist sein neuer Kabarettabend "Für eine Handvoll Trollinger" nicht um sein Spezialthema "Realer Irrsinn im deutschen Recht".

Stattdessen skizziert er die Geschichte seines fiktiven Herkunftsdorfes von der Zeit vor dem Urknall bis zur Gegenwart. Um diese Storyline drapiert der Mann mit der außergewöhnlich feinen Sprache eine lockere Sammlung kleinerer und größerer Geschichten aus dem Alltagsleben eines Dorfes, das man erreicht, wenn man den Bach runter und dann vom Holzweg in die Binsen geht.

Aufklärung durchs Schlüsselloch

Episoden aus der eigenen Kindheit, die auf verblüffende Weise schon unter dem Stern des Gender-Mainstream, der Konsumverweigerung und der veganen Lebensart stand ("Konnte doch koiner wisse, dass das mol oiner freiwillich frisst"), aus der Zeit, als die frühe Komikerkarriere durch eine ordentliche Backpfeife gebremst und noch kein "Aufklärungscrashkurs auf zwei Meter breiten Flachbildschirmen" durchgezogen wurde: "Wir haben durch ein Schlüsselloch geguckt".

Begebenheiten mit der "WvF", der "Witwe vom Franz", dem Versicherungsfritzen "Kaiser", dessen Rat zu 850 000 Euro Versicherungsprämie pro Monat führte und mit "Dichter Dieter", der nicht Poet, sondern dank seiner 180 Kilo natürlicher "Müllverdichter" ist ("Du kriegst durch ihn Sachen in die Tonne, die sonst nur schwer zu entsorgen sind - eine halbe Tonne Asbestplatten und drei Fässer Altöl").

Alles in allem war der Abend kurzweilig, gespickt mit guten Pointen und erheiternden Geschichten - und doch ging ihm das Besondere ab, das bisher prägend für Koczwaras Programme war. Trotz der kurzen Durchbrüche seiner Justiz-Satiren beispielsweise wenn "Kaiser" seinen Langzeitprozess gewonnen hätte -"ihm sind nur die Instanzen ausgegangen" oder bei einem rasend komischen Verfahren gegen den Hausarzt, das um die Frage kreist, was in Schwaben als Beleidigung durchgehen mag, war "Für eine Handvoll Trollinger" ein wenig zu beliebig.

Rolex-Imitat für den Sensenmann

Witzig, aber eben kein Koczwara, von dem man inzwischen deutlich mehr erwartet, als lustige Geschichten aus der Feder der Beliebigkeit. Das Programm ist ganz neu und die Arbeit daran offenkundig, aber es könnte sich um einen Konzeptfehler handeln, der auch mit Routine und ein wenig Feilen nicht zu beheben ist.

Keine Frage: Seine Erklärung, warum bei Schwaben die "gleichgeschlechtliche Liebe in häuslicher Gemeinschaft" seit jeher "normal" sind, die im Schwulenclub ausgeheckte dörfliche Methode zur Integration von Flüchtlingen und die Story vom Nahtoderlebnis mit einem Sensemann, der vom Teufel zum 100. Betriebsjubiläum nur eine Rolex-Imitation geschenkt bekommen hatte, waren allesamt lustig. Sie überzeugten durch überraschende Wendungen und eine gedrechselte Sprache. Und hinterließen beim eingefleischten Fan doch einen schalen Geschmack, dass der schwäbische Satiriker weit hinter dem zurückgeblieben ist, was zweifelsohne in ihm steckt: Zum Gesetzlosen ist Koczwara offenbar nicht geschaffen.