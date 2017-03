Obsttag und Leckereien

Hockenheim. Das Jugendzentrum am Aquadrom (Juz) und das Pumpwerk heißen mit attraktiven Angeboten den Frühling willkommen. Beim neuen Programm konzentriert sich das Juz auf die offene Kinder- und Jugendarbeit. Die Einrichtung bietet ab Mitte März verschiedene wiederkehrende Angebote: Beim Waffeltag (15 bis 18 Uhr) und beim Obsttag (ganztägig) stehen (gesunde) Leckereien im Mittelpunkt. Beide finden jeweils am letzten Dienstag und Donnerstag im Monat statt.

Außerdem können Kinder im Alter ab neun Jahren dienstags und samstags jeweils von 13 bis 20 Uhr zahlreiche Angebote der Einrichtung kostenfrei nutzen.

Der zweite Baguette-Tag steht am Dienstag, 4. April, auf dem Programm. Er findet ganztätig statt; ein Baguette mit Soße kostet nur zwei Euro. In der gleichen Woche geht es am 6. und 7. April bei "Simones Os-terschmaus" (jeweils 15 bis 18 Uhr) in der Juz-Küche rund.

Neben der Unterstützung beim Übergang von der Schule in den Beruf sowie Hilfe bei Hausaufgaben lädt der Computerraum im Juz mit acht internetfähigen Rechnern zum Musikhören und Spielen ein. Der Thekenraum ist mit Billard, Tischkicker und den Spielkonsolen Play-Station und "Wii" ausgestattet.

Im Außenbereich gehören der Basketballkäfig und die Tischtennisplatte zu den Attraktionen. Ältere Besucher haben zudem jeden Tag die Möglichkeit, etwas Leckeres zu kochen, während die unter 14-Jährigen ihre Fähigkeiten in einem Turnier messen können.

Das Juz hat von Dienstag, 11. April, bis einschließlich Samstag, 22. April, geschlossen. zg