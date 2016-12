Oh, du fröhliche

Glückwunsch dem, der diese Zeilen liest. Am besten gemütlich am Frühstückstisch, rechter Hand die dampfende Kaffeetasse, linker Hand die Weihnachtsausgabe unserer Zeitung. Denn wer dies liest, der hat die Zeit und Muße dazu. Hinter ihm liegt der vorweihnachtliche Stress, vor ihm die besinnliche Ruhe der Weihnachtstage.

Kein Vergleich zu jenen gehetzten Wesen, die im frühen Morgengrauen gerädert das Bett verlassen, jäh aufgescheucht vom Schreck, der ihnen in die Glieder fährt: Sind alle Geschenke da, ist die Vorratskammer gefüllt?

Natürlich nicht, wie in jedem Jahr ist die To-do-Liste noch ellenlang, läuft die Zeit bis zur Schließung der Geschäfte unerbittlich ab, wie in einem James-Bond-Film, wenn der Held in buchstäblich letzter Sekunde das rote Kabel durchtrennt (kleiner Tipp, es ist immer das rote - nur für den Fall der Fälle). Doch im Weihnachtsendspurt gibt es keine Rettung in letzter Sekunde.

Schon sind die Ellenbogenschoner angelegt, wird der Sonnenaufgang auf dem Parkplatz vor dem Supermarkt erwartet - jede Sekunde zählt. Oder man steht dick eingemummelt in der Schlange vor dem Bäcker oder dem Metzger und hofft, noch vor der Mittagszeit die Verkaufstheke zumindest zu Gesicht zu bekommen. Und unerbittlich tickt die Uhr, steigt der Blutdruck bis letztlich der Croupier des Lebens sein finales "rien ne va plus" in den Raum schleudert und die Zeit stehen bleibt. Aus und vorbei - zumindest was den Braten betrifft, fürs letzte Geschenk bleibt der Notausgang Internet.

Ja, dann liegen sie auf dem Sofa, der eine sich im sanften Schlummer für das Fest stärkend, der andere mit den Nerven und körperlich am Ende und mit dem festen Vorsatz, im nächsten Jahr spätestens Ende November alles besorgt zu haben und in der Hoffnung, bis zum Abend erstens wieder einigermaßen vorzeigbar zu sein, und zweitens bis dahin die entsprechenden, glaubhaften Erklärungen parat zu haben - "habe in der letzten Sekunde Mitleid mit der Gans bekommen", "der Karpfen wollte noch 'ne Runde schwimmen" -, warum es abends Essen aus der Dose gibt.

Doch spätestens am Abend, wenn der Baum im hellen Licht erstrahlt und das Lametta glitzert, dann kehrt bei allen der Frieden der Weihnachtszeit ein, verblasst der Schrecken des vorweihnachtlichen Stresses und bleibt die Hektik des Alltags weit hinter einem zurück - in diesem Sinne ein schönes Fest und ruhige Tage.