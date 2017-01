Onkelz laden Favoriten ein

Drei Tage, bevor der Vorverkauf für die Erstauflage des "Matapaloz"-Festivals auf dem Hockenheimring startet, bestätigen die Böhsen Onkelz mit Exploited und Cockney Rejects zwei weitere Bands und geben dabei auch Einblicke in ihre Gründungshistorie.

"1980 - die Sex Pistols gibt es schon eine Weile nicht mehr, und der englische Punk verlor mehr und mehr an Substanz und Relevanz. Discharge und - genau - The Exploited hielten dagegen. ,Punks Not Dead' hieß 1981 ihr großartiger Erstling und machte uns zu Fans der Band", wird Onkelz-Bassist und Sänger Stephan Weidner in einer Pressemitteilung zitiert.

Bands wie Cock Sparrer, Sham 69, Angelic Upstarts und allen voran die Cockney Rejects hätten "den Soundtrack unseres damaligen Lebens" gespielt. Weidner: "Die Pistols und Cockney Rejects gehörten sicher zu den Bands, die unseren Sound und unseren Way of Life zu der Zeit am meisten beeinflusst haben. Cockney Rejects ,Vol. 1' ist vielleicht das von mir und Pe meist gehörte Album aller Zeiten. Wer bitte war noch mal Ignite?", teilt Weidner einen Seitenhieb auf jene US-Band aus, die ihre Teilnahme wieder abgesagt hat.

Beim Festival spielen Five Finger Death Punch, Slayer, Papa Roach, Anthrax, Suicidal Tendencies, Hatebreed und Toxpack. Die Böhsen Onkelz treten an beiden Tagen auf. zg