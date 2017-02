Hockenheim. Ein Kurs zur Vorbeugung von Osteoporose beginnt bei der Volkshochschule am Mittwoch, 22. Februar, von 16 bis 17 Uhr im VHS-Haus in der Heidelberger Straße 16 a. Der Kurs läuft über 15 Termine und kostet 61 Euro. Ziel ist es, vorhandene Knochenmasse zu bewahren, Knochenabbau zu verhindern, die Muskulatur zu kräftigen und die Wirbelsäule zu stabilisieren.

Ein weiterer Kurs "Gymnastik für pfundige Leute - für Damen und Herren jeden Alters" beginnt am Dienstag, 21. Februar. Dieser Kurs findet 15 mal immer dienstags von 17.30 bis 18.30 Uhr in der Turnhalle West im Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium in der Schubertstraße statt. Auch dieser Kurs kostet 61 Euro und beinhaltet Übungen nach den neuesten sportwissenschaftlichen Erkenntnissen und ist für Übergewichtige sehr gut geeignet. mg