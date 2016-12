Päckchen für hilfsbedürftige Mädchen und Jungen

Das Sozialamt der Stadtverwaltung macht gemeinsam mit Mitarbeitern der SAP kurz vor Weihnachten Menschen in Hockenheim wieder eine Freude. Familien mit sozial besonders hilfsbedürftigen Kindern erhalten wieder eines von rund 80 Weih-nachtspäckchen, teilt die Verwaltung mit.

Die Pakete werden von SAP-Mitarbeitern ehrenamtlich zusammengestellt und gespendet. Sie enthalten Lebensmittel wie Trockenobst, Müsli oder Weihnachtssüßigkeiten sowie Gegenstände des alltäglichen Bedarfs. Das Sozialamt der Stadtverwaltung Hockenheim hat aus den Familien und Haushalten, deren Situation ihm aus der täglichen Arbeit über das laufende Jahr hinweg bekannt ist, mit Hilfe eines Losverfahrens eine Anzahl von Empfängern ausgewählt und benachrichtigt.

Aktion vor 23 Jahren gestartet

Die "Weihnachtspäckchen-Aktion" der SAP wurde vor 23 Jahren ins Leben gerufen. Spender sind die Mitarbeiter des Softwareunternehmens. Die an der "Weihnachtspäckchen-Aktion" teilnehmenden Mitarbeiter kaufen - angeleitet durch eine standardisierte Empfehlung - privat Lebensmittel und Artikel des alltäglichen Bedarfs. Fünf ehrenamtlich tätige SAP-Mitarbeiter betreuen und koordinieren die Sachspenden ihrer Kollegen. Das Ziel der Aktion ist es laut Stadtverwaltung vor allem, sozial benachteiligten Kindern zu Weihnachten eine schöne Freude zu bereiten.

Der betriebene Aufwand ist nicht unerheblich: Die fertigen Pakete werden an zentralen Sammelstellen bei der SAP zusammengeführt und dann auf bis zu zehn teilnehmende Gemeinden verteilt. In Hockenheim holt der städtische Bauhof die Pakete ab und übergibt diese an das Sozialamt.

Insgesamt 847 Pakete gespendet

Die Vorbereitungen für die Aktion laufen regelmäßig bereits im Zeitraum zwischen Juli und September an und dauern bis Mitte Dezember. In dieser Zeit haben die teilnehmenden Gemeinden Gelegenheit, ihren Bedarf zu überprüfen und anzumelden. Die Kooperation für die "Weihnachtspäckchen-Aktion" zwischen Sozialamt und den Mitarbeitern der SAP besteht seit fünf Jahren. Dank des sozialen Engagements kann die Aktion 2016 die stolze Bilanz von insgesamt 847 gespendeten Päckchen aufweisen. cs