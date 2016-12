Parabel über das Gute im Menschen

Das Theater Liberi bringt am Donnerstag, 5. Januar, 16 Uhr, "Aschenputtel - das Musical" erstmals als Live-Erlebnis in die Stadthalle. Das Grimm'sche Märchen ist eine Geschichte über den Glauben an die wahre Liebe. Mit großer Hingabe an das Original wird die Parabel über das unerschütterlich Gute im Menschen von den Machern des Theater Liberi humorvoll, spannend und mit modernen Facetten in ein Musical-Abenteuer umgesetzt, das Jung und Alt in seinen Bann ziehen soll, empfohlen für Mädchen und Jungen ab vier Jahren.

Qualitätsvolles Theater für Kinder wie Kindgebliebene zu machen - diesem Ziel haben sich die Macher von Theater Liberi seit 2008 verschrieben. Gegründet in Bochum, der Heimat des Erfolgsmusicals "Starlight Express", bringt das Tournee-Theater eigenen Angaben zufolge inzwischen in der neunten Saison kreative und mitreißende Familienmusicals auf Bühnen in ganz Deutschland - Jahr für Jahr mit einer wachsenden Fangemeinde. "Gutes Theater für Kinder zu produzieren, heißt nicht nur, besonders kreativ zu sein, sondern auch das gesamte Publikum ernst zu nehmen", sagt Theater-Produzent Lars Arend. Er und sein Kreativteam arbeiten bei jeder neuen Inszenierung monatelang daran, dass der Theaternachmittag zum fantasiebeflügelnden Gemeinschaftserlebnis wird.

Groß und Klein verbinden

Das beginnt mit der Auswahl guter Geschichten: "Unsere Produktionen sollen Groß und Klein verbinden. Es sind meist wohlbekannte Stoffe, die wir mit viel Witz und Tiefe neu erzählen", sagt Musical-Produzent Lars Arend. So haben die Liberi-Macher mit "Aschenputtel - das Musical" eine romantische und dennoch lustige Bühnenversion inszeniert.

Das Ensemble aus professionellen Schauspielern mit geschulten Stimmen hat wochenlang geprobt, damit nicht nur jeder Tanzschritt und jede Note sitzen. Die Akteure wollen auf der Bühne Figuren zum Leben erwecken, die Freude und Heiterkeit genauso vermitteln wie wichtige Werte: Freundschaft, Mut und Selbstbewusstsein. zg