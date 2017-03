Parkplatz-Tag: Statt Autos gibt’s Aktionen

Vom Tag der Jugend über Kanufahren auf dem Kraichbach bis hin zum Imagefilm "Hockenheim first": Beim ersten Bürgerworkshop des Hockenheimer Marketing-Vereins entwickelten die rund 20 Teilnehmer in drei Arbeitskreisen eine Menge Ideen und Vorschläge, um Hockenheim attraktiver zu machen, mehr Lebensqualität und Flair in die Stadt zu bringen. Manche Vorschläge wie ein Kummerkasten für die Bürger sind billig und kurzfristig umzusetzen, andere wie ein Country Music Festival mit größeren Kosten verbunden und nicht so leicht zu realisieren.

Der Workshop in der Zehntscheune war mehr als eine Ideensammlung. Er unterstrich auch die Bürgernähe des Marketing-Vereins, der sich nicht nur als Sprachrohr der Gewerbetreibenden versteht. Darauf wies auch der Vorsitzende Richard Damian in seiner Begrüßung hin: "Wir sind ein Verein für alle und wollen Hockenheim gemeinsam, also auch mit den Bürgern, voranbringen. Einige Projekte haben wir schon umgesetzt, aber es sollen noch viele weitere hinzukommen."

Die Pinnwände füllen sich

Wie diese aussehen könnten, wurde in den drei von Oliver Grein ("Hockenheim hat Geschichte"), Hervé Mangonaux ("Hockenheim gemeinsam erleben") und Konrad Sommer ("Innovatives Hockenheim") geleiteten Arbeitskreisen (AK) erarbeitet. An den drei Tischen in der Zehntscheune wurde eifrig diskutiert und Ideen wurden vorgetragen, ganz nach dem Motto "net schwetze, mache". Das Ideensammeln lief in zwei Runden ab, so dass die Teilnehmer sich in zwei der drei Workshops einbringen konnten.

Die drei Pinnwände füllten sich mehr oder minder schnell. Dort wurden die Vorschläge gesammelt. Jeder wurde berücksichtigt. Keiner wandert in den Papierkorb, sondern in den "Ideenspeicher".

An den Arbeitsgruppen beteiligten sich sowohl jüngere Hockenheimer als auch Rentner und Pensionäre. Dies war erfreulich, um nicht nur Projektvorschläge aus einer Altersgruppe zu erhalten, sondern über alle Generationen hinweg.

Auf das größte Interesse stießen "Hockenheim gemeinsam erleben" und "Innovatives Hockenheim", während am Tisch der "Geschichte" weniger los war. Wichtig war jedoch nicht die Anzahl der AK-Teilnehmer, sondern die Qualität der Beiträge. So sprach Oliver Grein beim abschließenden Plenum von einem "tollen Ergebnis insgesamt, sowohl hinsichtlich Quantität als auch Qualität".

Konrad Sommer war positiv überrascht von der Vielzahl der konstruktiven Ideen. In seiner Arbeitsgruppe wurden auch die meisten Vorschläge gemacht. Die Pinnwand war voll und zur besseren Übersicht in fünf Betreiche eingeteilt: Kultur, Infrastruktur, Sport, Events und Medien. Als kulturelle Projekte wurden unter anderem ein "Open-Parkplatz-Day", ein Tag, an dem die Parkplätze gesperrt und der Bevölkerung für die verschiedensten Angebote zur Verfügung gestellt werden, ein Straßentheater-Festival, Picknick auf dem Marktplatz und ein "Hockenheimer Freitag" mit wechselnden Angeboten genannt. Bei der Infrastruktur wurden mehr innerstädtische Events für Rennbesucher, bessere Infotafeln und Beschilderung sowie ein offener Bücherschrank genannt.

Sportliche Projekte sind ein Frisbeegolf-Gelände, Kanufahren auf dem Kraichbach, ein Streetsoccer-Turnier und ein Staffellauf der Sportvereine. An Events konnten sich die AK-Teilnehmer Nachbarschaftsstraßentreffs, Bürgerbrunch, Seniorentreff in der City und ein Café in der Zehntscheune vorstellen, um das gastronomische Angebot zu erweitern und Leben auf dem Platz zu bekommen. In Sachen Medien wurde ein Imagefilm "Hockenheim first" ebenso vorgeschlagen wie ein Maskottchen für die Rennstadt.

Manche Vorschläge in diesem Arbeitskreis überschnitten sich mit denjenigen im AK "Hockenheim gemeinsam erleben". Auf dessen Pinnwand fand man Ideen wie Tag der Jugend, County Musik Festival, Oldtimer-Treff (50er und 60er Jahre), internationales Straßenfest, Blumenfest in der Innenstadt, Straßenmusik-Festival, Kummerkasten für Bürger, Open-Air-Kino, Streichelzoo, Barfußpfad und zeitweise Sperrung der Karlsruher Straße für ein besseres Einkaufserlebnis.

Geschichte erlebbar machen

Der Arbeitskreis "Hockenheim hat Geschichte" hatte auch das 1250. Jubiläum der Rennstadt im Jahr 2019 im Auge und konnte sich vorstellen, den historischen Festumzug zu bereichern. Generell jedoch ging es darum, Heimatgeschichte zu vermitteln. Dies ist auf vielfältige Art und Weise möglich: Zeitzeugengespräche wurden ebenso genannt wie eine Geschichtswerkstatt, ein Audio Guide und historische Stadtführungen.

Bei der Abschlussbesprechung hingen über 80 Ideen und Vorschläge an den Pinnwänden. Diese werden jetzt auf ihre Umsetzbarkeit überprüft. In einem nächsten Schritt werden die ausgewählten Projekte näher besprochen und vor allem auch Personen gesucht, die diese realisieren. Hier sind nicht nur HMV-Mitglieder gefragt, sondern alle Bürger, die sich ein- und Hockenheim voranbringen wollen.