Pflege der Bäume war sein Metier

Nach über 35 Jahren Tätigkeit beim Bauhof Hockenheim verabschiede-te Oberbürgermeister Dieter Gummer Wolfgang Fitterling aus dem aktiven Dienst. Er überreichte ihm bei einer kleinen Feierstunde mit rund 30 Kollegen ein Geschenk als Zeichen des Dankes, teilt die Verwaltung mit.

Diesem Dank schloss sich Johannes Lienstromberg vom Personalrat an. Bei der Feierstunde waren auch Gerhard Weber vom Fachbereich Bauen und Wohnen und Hans-Peter Hoffmann, Leiter des Bauhofs, anwesend.

Der gebürtige Hockenheimer Wolfgang Fitterling begann am 1. August 1981 seine Tätigkeit im Bauhof und war dort bis zum 31. Dezember 2016 beschäftigt. In dieser Zeit lag der Schwerpunkt seiner Arbeit im Garten- und Landschaftsbau. Er kümmerte sich vor allem um die Baumpflege in Hockenheim.

Vor seiner Tätigkeit beim Bauhof absolvierte er eine Ausbildung zum Gärtner bei der Gärtnerei Beier in Altlußheim und besuchte von 1978 bis 1981 die Berufsfachschule in Heidelberg. 1981 folgte die Gärtnergehilfenprüfung.

Oberbürgermeister Dieter Gummer beschrieb Wolfgang Fitterling in seiner Rede als einen "ehrlichen und offenen Menschen, der mit seinen Kollegen eine durchaus enge Verbindung pflegte". Es sei daher nur folgerichtig, dass die Verabschiedung auch im Kollegenkreis erfolge. "Die Arbeit des Bauhofs und seiner Mitarbeiter wird von unseren Bürgern geschätzt und auch so wahrgenommen", sagte Dieter Gummer. Im Anschluss bedankte sich auch Wolfgang Fitterling in einer kurzen Rede für die gute Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen. zg