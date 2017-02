Ein gemeinsamer Pflegeeinsatz des Forstes, der Agenda-Gruppe ANAS (Aktiver Natur- und Artenschutz) und des Angelsportvereins findet am am Samstag, 11. Februar, 9.30 bis 13 Uhr, Baggersee statt. Treffpunkt ist der Parkplatz an der Seezufahrt, Höhe Autobahnbrücke bei der Schranke. Fahrzeuge müssen vor der Schranke geparkt werden. Interessierte Bürger sind zur Mithilfe eingeladen. Ziel ist es, im Böschungsbereich die Offenlandstrukturen wieder herzustellen.

Neben persönlicher Schutzausrüstung (zum Beispiel Handschuhe) sind Werkzeuge wie Spaten, Grabgabel, Reisiggabel, große Astschere, Heppe, Axt und Säge sinnvoll. Wer mit der Motorsäge oder Freischneider helfen möchte, benötigt neben der vollständigen PSA auch einen Eignungsnachweis (Motorsägen-Führerschein, fachberufliche Ausbildung). Der Einsatz findet nur bei trockener Witterung und ohne Bodenfrost statt. es