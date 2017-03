„Pinguine sind schlaue und gewitzte Tiere“

Das Schicksal des Humboldt-Pinguins bewegt derzeit die Region. Wurde das Tier von Menschenhand getötet oder war es doch der Fuchs, dem es zum Opfer fiel? Zwar liegt seit gestern das Obduktionsergebnis vor, der Pinguin wurde mit hoher Wahrscheinlichkeit durch ein Raubtier getötet, doch bleibt unklar, wie das Tier aus dem Gehege verschwunden ist.

Aus dem Kreis unserer Leser hat uns eine Zuschrift erreicht, die sich weniger mit dem aktuellen Fall beschäftigt als vielmehr eine Erinnerung zum Gegenstand hat, die dem Schreiber, angesichts der Berichterstattung gegenwärtig wurde und bei der es gleichfalls um das Entkommen eines Pinguins aus seinem Gehege geht.

Dr.-Ing. Helmut Heescher aus Hockenheim hatte nämlich während seiner Studienzeit in Karlsruhe ein besonderes Erlebnis mit einem Pinguin, wie den folgenden Zeilen zu entnehmen ist:

Was mich zum Thema "Pinguin des Mannheimer Luisenparks" bewegt, ist die Tatsache, dass ein Ausbruch des Pinguins aus seinem Gehege noch nicht zur Diskussion gestellt wurde; ein solches Verlassen könnte auf Kreativität und Verschlagenheit des Tieres, ein Hindernis zu überwinden, auf ein schadhaftes oder ein nicht ordnungsgemäß verschlossenes Gehege zurückzuführen sein; dies sind jedoch nur meine theoretischen Gedanken, ohne die lokalen Verhältnisse zu kennen. Eine solche Situation könnte ein pfiffiger Pinguin ausgenutzt haben, denn die Humboldt-Pinguine sind schlaue, gewitzte Tiere, wie ich aus eigener Erfahrung zu berichten weiß.

Karlsruhe in den 70er Jahren

Es war vor mehr als vierzig Jahren, als ich in Karlsruhe studierte. Wir hatten einen anstrengenden Labortag hinter uns gebracht, mein Kommilitone und ich, mit dem ich zusammen bereits das Schwetzinger Hebel-Gymnasium besucht hatte und dem ich bis heute über einen kurzweiligen Stammtisch verbunden bin. Nach diesem Labortag und einem späten Abendessen in der Mensa besuchten wir ein Kino, um einen Film anzusehen, und danach nahmen wir noch einen "Absacker" in einer Studentenkneipe (heute sagt man wohl Studierendenkneipe). Es war Winter und als wir die Kneipe verließen, hatte leichter Schneefall die Stadt in eine winterliche Idylle verwandelt und auf den Straßen eine dünne weiße Schicht hinterlassen. Um diese Zeit - etwa Mitternacht - waren die Straßen vollkommen verwaist und als mein Freund mich mit dem Auto nach Hause fuhr, hatte auf der ansonsten viel befahrenen Durchgangsstraße ein einziger Pkw eine Spur im frisch gefallenen Schnee hinterlassen, die sich tief schwarz vom unberührten Schnee abhob.

Plötzlich kreuzte irgendetwas watschelnd vor uns die Straße und spontan sagten wir beide: "Ein Pinguin!" Wir stoppten, umkreisten den Pinguin und fingen ihn ein. Was wir mit ihm anfangen sollten, war auch klar: im Fundbüro des Polizeipräsidiums abgeben. Natürlich hatte mein Freund nicht einen Tropfen Alkohol getrunken, so dass es völlig risikolos war, um Mitternacht mit einem Pinguin beim Polizeipräsidium vorzufahren.

Beißfreudiges Kerlchen

Während der Fahrt hatte ich den Pinguin auf dem Schoß und unter seinen kleinen Flügeln festgehalten. Der kleine Kerl war sehr zurückhaltend, nur beim Passieren von Verkehrsampeln wurde er etwas nervös; er schlug mit seinen Flügelchen und versuchte mit seinem scharfen Schnabel, mich zu picken, was ihm nur ein Mal gelang.

Erstaunlicherweise wunderte sich der diensthabende Beamte im Polizeipräsidium überhaupt nicht über unsere "Fundsache", denn er begrüßte uns mit den Worten: "Isch der Kerl scho widder da?" Ich stellte den Pinguin ab, und dieser strebte sofort wieder der noch offenen Bürotür zu. Danach berichtete uns der Polizist, dass der pfiffige Vogel bereits am Vortag aus dem Zoo ausgebrochen und danach abgegeben worden war. Das Zoopersonal soll das Gehege des Pinguins überprüft und ein Schlupfloch verschlossen haben, aber der Pinguin war wohl im wahrsten Sinne des Wortes ein findiges Kerlchen und hatte vermutlich ein neues Schlupfloch entdeckt.

Natürlich ist der Tod des Mannheimer Pinguins ein zu betrauernder Verlust, aber könnte es vielleicht auch sein, dass sich der Mannheimer Pinguin durch einen Ausbruch selbst in Gefahr gebracht hat, und erst danach einem Fuchs oder vielleicht einem anderen Tier zum Opfer gefallen ist?