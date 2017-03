„Privates Potenzial ist da“

Der Familiennachzug von Angehörigen anerkannter Flüchtlinge wird rückwirkend zum Jahresanfang nun doch auf das Kontingent der Kommunen in der Anschlussunterbringung angerechnet. Das berichtete Michael Gelb, der beim DRK für Flüchtlingsbetreuung, Koordination und Integration zuständig ist. Das sorge für eine gerechtere Verteilung, auch wenn die absoluten Zahlen steigen werden.

Gelb berichtete von positiven Erfahrungen bei der Wohnungssuche für Flüchtlinge: "Es ist bei mir noch kein Fall vorgekommen, dass Vermieter abgeschreckt gewesen wären". Es sei ein Potenzial an Wohnungen da. Vier Menschen seien in zwei Zwei-Zimmer-Küche-Bad-Wohnungen untergekommen, zwei jeweils fünfköpfige Familien würden demnächst aus der städtischen Unterkunft im Pfälzer Ring umziehen in privat vermietete Wohnungen. Das erfordere einen sehr hohen Koordinationsaufwand mit Jobcenter, Makler und Vermieter.

Sehr stark belegt seien die Schulen in Hockenheim, insbesondere in der Louise-Otto-Peters-Schule, wo es aber keine Begleitung gebe. mm