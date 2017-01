Pro und Kontra für Standorte

Die Stadt Hockenheim hat in einer Bürgerinformationsveranstaltung über die Schaffung von Wohnraum für Flüchtlinge, Obdachlose und Sozialschwache informiert (wir berichteten). Über die Notwendigkeit zur Schaffung sozialen und bezahlbaren Wohnraums besteht nach Angaben der Grünen eine grundsätzliche Übereinkunft. Neben der Verwaltung stehen sowohl die im Gemeinderat vertretenen Fraktionen als auch die Bürger Hockenheims in der Verantwortung. Es stellt sich die Frage nach möglichen und geeigneten Standorten.

Diskussion vor Ort

Bei einem Vor-Ort-Termin am Samstag, 4. Februar, wollen der Ortsverband Bündnis 90/Die Grünen und die Grünen-Fraktion im Gemeinderat das Gespräch mit den Bürgern suchen. Dabei soll das Pro und Kontra über die mögliche bauliche Umsetzung der angedachten Standorte abgewogen werden. Auch besteht die Möglichkeit, Vorschläge der Bürger über alternative Standorte gemeinsam zu besprechen.

Folgender Ablauf ist geplant: Treffpunkt ist um 14.30 Uhr am Standort Birkenallee, weiter geht es ab 15.15 Uhr am Standort Hubäckerring/Albert-Einstein-Straße. Abschluss ist ab 16 Uhr am Standort Eichendorffplatz/Lessingstraße. Die Bürger sind zur Teilnahme eingeladen. ah