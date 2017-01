Profiliert, sachlich und stets konstruktiv

Nach fast 13-jähriger Zugehörigkeit wurde Reinhold Diehm (61) gestern Abend aus dem Gemeinderat verabschiedet. Der Sozialdemokrat legte aus persönlichen Gründen sein Amt nieder. Als Nachfolger in der SPD-Fraktion wurde Richard Zwick von Oberbürgermeister Dieter Gummer verpflichtet.

Gummer stellte fest, mit Reinhold Diehm einen profilierten, sachlich kundigen, stets konstruktiven und sympathischen Mitstreiter zu verlieren, der sich unter anderem als stellvertretender SPD-Fraktionsvorsitzender und in zahlreichen Gremientätigkeiten für Hockenheim verdient gemacht habe. Diehm habe sich während seiner Tätigkeit als Stadtrat (2004 bis 2017) neben dem Gemeinderat und dessen Ausschüssen auch in überregionalen Vertretungen für die Stadt eingesetzt.

Er habe in den vergangenen 13 Jahren nicht nur in Ausschüssen und Gesellschafterversammlungen, sondern als Teil des Gesamtgremiums Gemeinderat an vielen Entscheidungen für Hockenheim mitgewirkt. Gummer blickte auf große Maßnahmen und Vorhaben während Diehms Amtszeit zurück. Er spannte dabei den Bogen vom Hochwasserschutz- und Ökologieprojekt Hockenheim (HÖP) über diverse Bauvorhaben, die Stabilisierung der Hockenheimring-Firmengruppe, die Schulentwicklung und den Bau der Zehntscheune bis zu den Maßnahmen der Stadtwerke und den Gartenschaupark. In diesem 13 Jahren habe er Diehm als integren, hilfsbereiten und verlässlichen Menschen kennen und schätzen gelernt, betonte Gummer. Er überreichte dem scheidenden Stadtrat die Dankesurkunde der Stadt sowie ein Präsent und Diehms Ehefrau Doris ein Blumengebinde.

Nachdem der Gemeinderat keinen Hinderungsgrund festgestellt hatte, verpflichtet Gummer Richard Zwick (67) als neuen Stadtrat per Verpflichtungsformel und Handschlag.

Ausschüsse neu besetzt

Nach dem Wechsel am Ratstisch mussten auch Ausschüsse neue besetzt werden. Der Rat stimmte den Vorschlägen zu. Demnach ist Richard Zwick ordentliches Mitglied im Hauptausschuss, Ausschuss Technik, Umwelt und Verkehr, Ausschuss Soziales, Jugend, Kultur und Sport, im ständischen Umlegungsausschuss sowie im Werkausschuss. Des Weiteren ist er ordentliches Mitglied in den Gesellschafterversammlungen der Stadtwerke Hockenheim Beteiligungs GmbH I und II.

Stellvertretendes Mitglied ist der Sozialdemokrat im Gemeinsamen Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft Hockenheim, in der Verbandsversammlung des Zweckverbandes "Wasserversorgung Südkreis Mannheim", in der Mitgliederversammlung der Volkshochschule und in der Gesellschafterversammlung der Parkanlagen GmbH.