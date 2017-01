Protest gegen das Vergessen

Erinnerung: Daniel Born neben dem Gurs-Gedenkstein am Rathaus. © privat

Region. SPD-Wahlkreis-Abgeordneter Daniel Born ist Teil der weltweiten "We remember"-Aktion, die als Social-Media-Kampagne anlässlich des heutigen Holocaust-Gedenktags im Internet läuft. "Erinnern, Gedenken und Lernen geschieht sicher nicht mit Selfies im Internet", sagt der Landtagsabgeordnete vor dem Hockenheimer Memorialstein in der Ottostraße. "Aber wir erleben das Internet als Ort so vieler hässlicher Anfeindungen und Lügen. Da ist es wichtig auch und gerade in den Sozialen Medien gegen das Vergessen zu protestieren."

Als die Anfrage des Jüdischen Weltkongresses an ihn herangetragen wurde, ob er sich beteiligen könnte, habe er darum gerne mitgewirkt, teilt der Sozialdemokrat in einer Pressemeldung mit. Der Jüdische Weltkongress habe die "We remember"-Aktion anlässlich des Holocaust-Gedenktages am 27. Januar gestartet.

Unter dem Motto "We remember" sind Menschen weltweit aufgerufen, ein Selfie oder Foto von sich mit den Worten "I remember" oder "We remember" und dem Hashtag #WeRemember ins Netz zu stellen.

Der Gedenkstein zur Erinnerung an die Deportation von Juden ins französische Lager Gurs am 22. Oktober 1940 wurde am 11. September 2005 eingeweiht. Ein gleicher Stein steht im Gesamtmahnmal in Neckarzimmern. zg