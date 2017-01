Quentin Qualle hilft malader Muräne

Die Stadtbibliothek hat auch im neuen Jahr ein abwechslungsreiches Programm für Kinder parat. Die Palette reicht vom Bilderbuchkino über Kamishibai-Theater bis zum Vorlesen für Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren. Am Samstag, 14. Januar, startet das Bilderbuchkino mit "Quentin Qualle", gefolgt von dem Kamishibai ("Märchenschaubilderkasten")"Abgeschlossen" (21. Januar). Den Monat beschließt das "Vorlesen" am 28. Januar mit "Swimmy", teilt die Bücherei mit.

Kleine Geste mit großer Wirkung

"Quentin Qualle - Die Muräne hat Migräne" von Heinz Rudolf Kunze, Jens Carstens und Julia Ginsbach läuft im Bilderbuchkino am Samstag um 10.30 Uhr. Zum Inhalt: Hans, die Muräne, hat ganz schlimme Migräne. Geschieht ihm recht, denken viele der kleinen Meeresbewohner. Sie haben nämlich große Angst vor den nimmersatten Muränen. Nicht so Quentin. Der tapfere Quallenjunge will Hans helfen. Eine heilende Alge aus seinem Garten soll die Kopfschmerzen lindern. Und, wer weiß, vielleicht kann so eine kleine Geste auch die Muränen zum Umdenken bewegen.

Die Geschichte von Quentin Qualle zeigt, dass Hilfsbereitschaft wichtig ist und jeder eine zweite Chance verdient. Der Eintritt ist frei.

Am Samstag, 21. Januar, 10.30 Uhr, zeigt die Stadtbibliothek das Kamishibai "Abgeschlossen" von Marjan de Smet und Marja Meijer. Erzählt wird dabei die Geschichte von Anna, die plötzlich einge-schlossen wird. Was für ein Glück, dass sie die ausgesuchten Bücher dabei hat.

Als dann noch ein Junge vorbeikommt und es schafft, unter der Tür hindurch zu krabbeln und sie sich die Bücher gemeinsam ansehen, ist es gar nicht mehr so schrecklich, eingesperrt zu sein. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei.

Die Geschichte von "Swimmy"

Die Vorlesetante präsentiert am Samstag, 28. Januar, 10.30 Uhr, die Geschichte "Swimmy" von Leo Lionni. Der winzige, aber kluge Fisch Swimmy, will ins große Meer hinaus. Denn dort warten die Wunder. Die kleinen roten Fische aber haben Angst vor den riesigen Fischen dort draußen. Swimmy überlegt und überlegt. Und endlich hat er eine Idee.

"Ich hab's", ruft er fröhlich, "lasst uns etwas ausprobieren." Bald schon schwimmt der Schwarm kleiner Fische in Form eines Riesenfisches in das weite Meer hinaus. Und wirklich: Die Riesenfische wagen nicht, in ihre Nähe zu kommen. Und so schwimmen noch heute viele kleine Fische, getarnt als Riesenfisch, glücklich durch das Meer. Der Eintritt zur Vorlesetante ist ebenfalls frei. zg