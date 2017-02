Radfahrer sollen Großbaustelle weiträumig umfahren

Bisher ist hier absteigen und hochschieben angesagt: Wer vom Kraichbachweg an der Südringbrücke auf den Radweg am Südring Richtung Aquadrom abbiegen will, kann künftig eine Rampe nutzen. Dafür muss das Gehölz rechts weichen.

Die Großprojekte, die in den kommenden beiden Jahren in der Innenstadt verwirklicht werden, führen zu Sperrungen von Fuß- und Radwegen und von Straßen. Vor allem der Stöcketweg, der vom Messplatz parallel zum Kraichbach Richtung Süden bis an den Südring führt, wird davon betroffen sein: Er soll als Baustraße für das Hochwasserschutz- und Ökologieprojekt (HÖP) dienen. Deshalb soll jetzt für die Ausweichstrecke eine Lücke im Radwegenetz geschlossen werden: die Verbindung zwischen dem Kraichbachweg, der unter der Südringbrücke hindurchführt, und dem Radweg am Südring in Richtung Aquadrom.

Der Gemeinderat hat am Mittwochabend einstimmig beschlossen, für rund 43 000 Euro den bisherigen Treppenaufgang durch eine für Rad- und Rollstuhlfahrer geeignete Rampe zu ersetzen. Dazu muss ein Feldgehölz entfernt werden. Die Zustimmung zur Rodung des geschützten Biotops durch die Untere Naturschutzbehörde liege vor. Eine Ausgleichsfläche an der Bundesstraße Richtung Reilingen ist ausgewählt. Um den Höhenunterschied zu überwinden, werden Bereiche mit Neigungen zwischen drei und sechs Prozent im Zick-Zack-Kurs angelegt.

Aus Sicherheitsgründen soll der Schülerverkehr während der gesamten Umsetzung des HÖP im Norden über die Kaiserstraße und Karlsruher Straße sowie im Süden über den Südring und die Beethovenstraße zum Schulzentrum geleitet werden, erläuterte Christian Engel vom Fachbereich Bauen und Wohnen.

Zeitweise keine Brückenverbindung

Über einen gewissen Zeitraum werde es auch keine Brückenverbindung zwischen Unterer Mühlstraße und Messplatz geben, teilte Engel mit. Die neuen Brücken könnten erst an die Straßen angeschlossen werden, wenn der Mühlkanal und der alte Kraichbach dort verfüllt sind und das neue Bachbett das Wasser ableiten kann - solange geht es in der Karlsruher Straße über den Bach.

Weil sich die Baustellen in der Innenstadt teilweise überlagern werden, sehen es Stadt und andere Behörden als zielführender an, eine dauerhafte eindeutige Regelung für die Umleitungen zu treffen, statt je nach Bauablauf permanent neue Wege anzubieten. Es zeichnen sich Überschneidungen der Messplatz-Wohnbebauung der Firma Conceptaplan, des zweiten Bauabschnitts der Messplatz-Umgestaltung sowie der Gas-und Kanalbaumaßnahmen inklusive Straßenbau in der Oberen Hauptstraße ab.

Während der Bauarbeiten am Messplatz werde es auch keine Fahrradständer vor dem Haupteingang des Gauß-Gymnasiums geben. Sie werden an der Schubertstraße dauerhaft installiert. mm