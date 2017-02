Radfahrerin ausgeraubt

Am Samstagmittag beraubten drei bislang unbekannte Täter im Südring eine Fahrradfahrerin. Die 52-Jährige, die aus Richtung Aquadrom kam, fuhr mit dem Fahrrad auf dem Radweg in Richtung Obere Hauptstraße, als sich ihr kurz nach 12 Uhr drei Männer in den Weg stellten. Zwei der Männer hielten sie und ihr Fahrrad fest, während der dritte ihren Geldbeutel aus dem Rucksack nahm, den sie auf dem Rücken trug.

Nachdem der Täter einen 50 Euro Schein entnommen hatte, warf er den Geldbeutel auf den Boden und flüchtete mit seinen Komplizen zunächst in Richtung MedCenter und dann ins Feldgebiet in Richtung einer Tabakscheune.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos.

Die drei männlichen Täter wurden wie folgt beschrieben: Der erste Täter ist zwischen 20 und 25 Jahren alt, 190 Zentimeter groß, kräftig, kurze schwarze Haare, südländisches Aussehen. Er trug eine schwarze Jacke, blaue Jeans, weiße Turnschuhe, sowie eine Sonnenbrille und Handschuhe.

Der zweite Täter ist zwischen 20 und 25 Jahren alt, etwa 170 bis 180 Zentimeter groß, von normaler Statur, blonde kurze Haare mit "Undercut" Frisur, deutsches Aussehen. Er war mit dunkelblauen Jeans bekleidet und hatte im linken Ohr einen sogenannten "Tunnel" Ohrring.

Der dritte Täter ist etwa 20 bis 25 Jahre alt, zwischen 170 und 1280 Zentimeter groß, südländisches Aussehen. Er war mit einer blauen Daunenjacke bekleidet.

Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Telefon 0621/1 74 55 55, in Verbindung zu setzen. pol