Rainer Weiglein setzt die ersten Akzente

Doppelspitze bis Ende März: die beiden Stadthallen-Geschäftsführer Walter Rettl (links) und sein Nachfolger Rainer Weiglein am Terminkalender im Büro in der Rathausstraße.

"Ich fühle mich im Augenblick wie ein Computer: Es gibt viel Input zu allen möglichen Themen - vom ,Rondeau' bis zur Nacht der Musik." Rainer Weiglein, der neue Geschäftsführer der Stadthalle (bis Ende März noch zusammen mit Walter Rettl), wird mit viel Neuem konfrontiert. Sein Aufgabengebiet ist breit gefächert, entsprechend umfangreich ist der Input.

Die meisten Informationen erhält der 52 Jahre alte Hotelfachmann von seinem Vorgänger und Noch-Geschäftsführer Walter Rettl. Das Verhältnis zu diesem bezeichnet Weiglein als hervorragend: "Er gibt mir viele Insiderinformationen und führt mich überall ein." Ein paar Wochen mit seinem Vorgänger zusammenarbeiten zu können, bietet viele Vorteile und bewirkt für Rainer Weiglein vor allem auch eines: "Das macht den Start leichter."

Dazu kommt, dass der zweifache Familienvater in der Region seit Jahrzehnten verwurzelt und dementsprechend vernetzt ist: "Das hilft, Dinge gleich richtig einzuordnen. Ich muss mir nicht alles erklären lassen."

Froh über viel Unterstützung

Zusammen mit Walter Rettl hat Weiglein einen Einarbeitungsplan aufgestellt, der Schritt für Schritt abgearbeitet wird. Aber nicht nur die Zusammenarbeit mit dem langjährigen Geschäftsführer ist für Rainer Weiglein zielorientiert und harmonisch, auch die mit seinem neuen Team: "Jeder weiß, was er zu tun hat. Ich erfahre von den Mitarbeitern eine große Unterstützung."

Den Neujahrsempfang der Stadt bezeichnete Rainer Weiglein im Gespräch mit unserer Zeitung als seinen richtigen Start ("Kick-off") in Hockenheim.

In Anwesenheit seiner Familie (Ehefrau und zwei Töchter) habe er viele Hockenheimer Persönlichkeiten kennengelernt. Die Neugierde beruhte freilich auf Gegenseitigkeit: Auch die Hockenheimer wollten natürlich wissen, mit wem sie es in Zukunft als Stadthallen-Geschäftsführer zu tun haben. Bei den Vereinsveranstaltungen seit Beginn des Jahres hat Weiglein auch schon zahlreiche Leute aus seinem neuen Arbeitsumfeld kennengelernt.

"Im Fahrwasser belassen"

Rainer Weiglein speichert die vielen neuen Eindrücke und Informationen nicht nur auf seiner "Festplatte", er macht sich auch eifrig Notizen in einem Büchlein. Bisher habe er noch nichts Negatives eintragen müssen, freut sich der Geschäftsführer: "Die Stadthalle läuft ja gut. Die sollte man in ihrem Fahrwasser lassen. Eingerissen ist schnell etwas, aber wieder aufgebaut nicht."

Das heißt natürlich noch lange nicht, dass der neue Geschäftsführer nach Hockenheim gekommen ist, um nur zu verwalten. Er will eigene Akzente setzen und da die Stellschrauben justieren, wo es ihm notwendig erscheint.

Der Schraubenschlüssel muss vor allem im "Rondeau" angesetzt werden. Dessen Neuausrichtung bildet derzeit den Schwerpunkt. Das Stadthallenrestaurant muss nach Auflösung des Vertrags mit dem derzeitigen Pächter neu aufgestellt werden, und damit einhergehend auch die Bewirtung bei Veranstaltungen in der Halle. Aufgrund seiner langjährigen Erfahrung in der Hotellerie ist Rainer Weiglein optimistisch, das "Rondeau" in den Griff zu bekommen. Die Köpfe des gastronomischen Teams habe man bereits beisammen.

"Es ist nicht so wichtig, ob der Teller von der rechten oder von der linken Seite eingesetzt wird. Wichtig ist, dass er mit einem Lächeln serviert wird", betont Weiglein, der natürlich weiß, dass ein Teller von rechts hingestellt wird. Er möchte mit dem Vergleich nur unterstreichen, dass ein freundlicher und aufmerksamer Service das A und O ist.

"Mit offenen Armen empfangen"

Zusammen mit Walter Rettl war der neue Geschäftsführer auch außerhalb Hockenheims in Sachen Stadthalle unterwegs. So besuchten sie die Kulturbörse in Freiburg und brachten gleich eine Veranstaltung mit: Die Deutschland-Premiere 2020 des Broadway-Musicals "Charlie Chaplin" findet in der Hockenheimer Stadthalle statt.

Die Planungen für den Kulturkalender der Stadthalle sind am Laufen. Rüdiger Hoffmann ist für die nächste Saison gebucht und für die Nacht der Musik am Freitag, 29. September, gab es schon die ersten Vorgespräche. Die Bandbreite der Geschäftsführertätigkeit ist groß und Rainer Weiglein ist bereits mittendrin. Dabei halfen und helfen ihm nicht nur Walter Rettl und das Stadthallenteam. "Ich wurde hier mit offenen Armen empfangen. Es wurden mir viele Sympathien entgegengebracht, von den Verantwortlichen und Mitarbeitern des Rathauses über die Vertreter von Vereinen und Parteien bis hin zu Bürgern und Geschäftspartnern", freut sich Weiglein über seine ersten Wochen an seiner neuen Wirkungsstätte.