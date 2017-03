Rasanter Ritt durch die Gymnasialzeit

Die Geräuschkulisse der Bauarbeiten verstummt und der Scheinwerfer lenkt den Blick der Zuschauer auf den ersten Darsteller des Abends. "Willkommen im Gauß, der weltbesten Schule des Universums", begrüßt überraschend Joachim Kriebel das Publikum. Als goldener Ritter in Rüstung tritt der Schulleiter kurz zur Eröffnung der musikalischen Revue auf und erntet für seine ironischen Worte donnernden Applaus.

Von Anfang an ist klar, dass man das selbstverfasste Theaterstück der zwölf angehenden Abiturienten des Literatur- und Theaterkurses der Jahrgangsstufe 2 unter der Leitung von Anja Kaiser, das an zwei Abenden in der Aula des Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasiums aufgeführt wurde, vor allem mit einem Augenzwinkern betrachten sollte. Der Titel "Gauß - die Baustelle mit Herz und Verstand" und das Bühnenbild samt Absperrband, Pylonen sowie Gerüst dienen als sinnbildlicher Rahmen für den darauf folgenden rasanten Ritt durch die Gymnasialzeit.

Werben um die Gunst der Schüler

Diese prägt einen bekanntlich auch dank seiner (Lehrer-)Typen, wie der Werdegang von Amelie (Johanna Blaser) als Hauptperson des Stücks illustriert, die gemeinsam mit ihren Schulkameraden Unter-, Mittel- und Oberstufe in dieser "Baustelle" durchläuft und dabei in kurzen Szenen Einblicke in den Schulalltag gewährt.

Schon beim Infoabend in der vierten Klasse bekommen die künftigen "Gaußianer" einen Vorgeschmack auf das Kollegium, wenn der "nerdige" Informatiklehrer (Benedikt Eckert), Frau "Sing-Sang" (Zoé Bley) oder der Chemielehrer (Leah Brand) ihre Fächer präsentieren und das Werben um die Gunst der Schüler bei den Fremdsprachen seinen Höhepunkt erreicht: Als sich die Spanisch- (Jonas Bette) und Französischkollegen (Christine Illinzer) gegenseitig schlecht reden, kann die Englischlehrerin (Juliane Laier) von Glück sagen, dass ihr Fach Pflicht ist an der Schule.

Bodypercussion und falsche Kopien

Die Bandbreite der Stereotypen setzt sich am ersten Schultag fort, wenn die überengagierte Lehrerin (Christine Kanehl) mit "Bodypercussion"-Begrüßung und Feedback-Bogen, der coole Lehrer ("Guten Morgen ihr hässlichen Kinder") oder Frau Vergissmeinnicht, die mit falschen Kopien und erst nach Ausruf über die Lautsprecher in ihrer Klasse erscheint, auf den Plan treten. Doch die überspitzte Karikatur macht glücklicherweise ebenso wenig vor den Schülern halt.

Bei der Vorstellungsrunde in der Mittelstufe kommen nacheinander eine über die Zahl Pi referierende Streberin (Cordula Rauchholz), die aufs Äußere bedachte "Tussi" (Dana Vulpes), Macho und "It-Boy" Jason (Daniel Gultschenko) und der Dialekt-Sprechende "Assi" Kevin (Fabian Drozd) zu Wort und bedienen gekonnt Klischees, die zum Leidwesen des neuen Klassenlehrers auch auf die Eltern der Schüler zutreffen.

Aufgelockert werden die lustigen Szenen immer wieder durch Gesangs- und Tanzeinlagen, musikalisch begleitet von Marina Nottbohm und Band. Insbesondere die Gesangseinlagen von Zoé Bley mit eigener Komposition über den nervigen Vergleich mit älteren Geschwistern und Fabian Drozd als frustrierter Hausmeister mit "Jailhouse Rock" begeistern. Darüber hinaus überzeugen die sehenswert choreographierten Tänze, beispielsweise das "Dance-Battle" ums "Gelbe Zimmer" der beiden Oberstufenjahrgänge.

Figuren großartig dargestellt

Beim kurzweiligen Rückblick auf die Schulzeit schneidet das Stück auf humorvolle Weise auch Themen wie den fehlenden Respekt der Fünftklässler vor älteren Schülern oder den Machtkampf im Lehrerzimmer beim Lichtschwertduell um die Snickers-Tüte an.

Sogar Joachim Kriebel ("Le Gauß, c'est moi!") wird als Schulleiter aufs Korn genommen, kann aber als Akteur beim spontanen Abisturm gerade noch die Kontrolle behalten, um Wasserpistolen und Co. zu konfiszieren. Die stark überzeichneten, großartig dargebotenen Figuren der gelungenen Revue gewährten humorvolle Einblicke in das Gauß-Gymnasium, so dass vor allem aktuelle und Ex-"Gaußianer" ihre Freude an den durchaus realitätsnahen Charakteren gehabt haben dürften.