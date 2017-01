Rauchmelderverhindert Schlimmeres

Unsanft geweckt wurden in der Nacht zum Samstag die Bewohner eines Einfamilienhauses im Neugärtenring. Alarmiert durch den schrillen Ton des Rauchwarnmelders stellte der im Obergeschoss schlafende Eigentümer kurz vor 3.30 Uhr fest, dass es im Erdgeschoss zu einem Brand im Wohnzimmer gekommen war. Diesem Umstand ist es zu verdanken, dass er und seine Frau das Haus weitestgehend unverletzt verlassen konnten.

Die vom Eigentümer verständigte Freiwillige Feuerwehr Hockenheim traf kurz nach dem Notruf mit fünf Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften am Brandort ein und hatte das Feuer unter der Einsatzleitung des Kommandanten Franz Sommer rasch gelöscht. Die Ursache ist noch unklar.

"Schadenarm" vorgegangen

Bewährt habe sich bei diesem Einsatz einmal mehr die bei der Feuerwehr Hockenheim zum Standard gehörende "schadenarme Vorgehensweise" - darunter verstehen Brandschützer das kombinierte Anwenden von mobilem Rauchverschluss, Drucklüfter und Wärmebildkamera, teilt die Feuerwehr mit.

Hierbei werde zunächst der Brandraum mit einem feuerfesten Vorhang, einem sogenannten mobilen Rauchverschluss, zu den nicht betroffenen Bereichen versiegelt. Gemeinsam mit einem mobilen Ventilator (Drucklüfter) verhindere diese Maßnahme eine weitere Rauchausbreitung im Gebäude und halte den Brandschaden möglichst gering.

Um im völlig verrauchten Brandraum möglichst wenig und gezielt Wasser abgeben zu können und so den Wasserschaden möglichst gering zu halten, nutzt die Hockenheimer Wehr standardmäßig Wärmebildkameras für ihre Trupps im Innenangriff. Auf diese Art und Weise wurde die Lage schnell stabilisiert und auf den bereits beim Eintreffen betroffenen Bereich begrenzt.

Nach kurzer Untersuchung und Betreuung durch den Rettungsdienst vor Ort wurden die Betroffenen vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Für die Feuerwehr war es bereits der zweite Einsatz in dieser Nacht. Gegen Mitternacht löste in der Heinrich-Böll-Straße ein Gaswarnmelder in einem Heizungsraum aus. Sowohl die Feuerwehr als auch der dazu gerufene Bereitschaftsdienst der Stadtwerke Hockenheim stellten jedoch keine Gaskonzentration fest. fw