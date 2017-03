Realschüler auf Prüfung vorbereiten

Zur rechtzeitigen Vorbereitung auf die Realschulprüfung 2017 im Fach Mathematik bietet die Volkshochschule in den Osterferien einen Kompaktkurs an, der von Dienstag, 18. April, bis Samstag, 22. April, jeweils von 12.30 bis 15.30 Uhr im VHS-Haus in der Heidelberger Straße 16 a stattfindet. Die Kursgebühr beträgt 99 Euro.

Besprochen wird der Lehrplanstoff und es werden zahlreiche Prüfungsaufgaben aus dem Pflichtbereich bearbeitet. Themen: Flächen- und Körperberechnung, Strahlensatz, Pythagoras, Sachrechnen, Parabeln und Bruchgleichungen. Grundlage sind die aktuellen Prüfungsaufgaben für die Realschule von Baden-Württemberg. Der Kurs ist geeignet für Schüler der Real- und Werkrealschule sowie Teilnehmer des 2. Bildungsweges.

Zur Vorbereitung auf die Realschulprüfung im Fach Englisch findet ebenfalls vom 18. bis 22. April, täglich von 15.45 bis 18.45 Uhr, ein Kurs statt. Auch hier beträgt die Kursgebühr 99 Euro. Wiederholung und Festigung der Grammatik und Strukturen. Anhand von Prüfungsaufgaben werden Textbearbeitungen, Übersetzung und Hörverständnis geschult. zg