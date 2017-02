Rettet Sam in letzter Minute Musikfestival?

Hockenheim. "Feuerwehrmann Sam" ist eine walisische Animationsserie, die 1985 von Rob Lee entwickelt wurde und in Deutschland im Kinderkanal erfolgreich ist. Die Idee stammte von zwei Feuerwehrleuten aus Kent. Nun können große und kleine Fans ihn in einer "flammenden Bühnenshow" erleben. Das Theater auf Tour hat die Geschichte ins Deutsche adaptiert und ist exklusiv als Erstaufführung in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf Tour. Am Sonntag, 12. März, macht sie um 11 und 16 Uhr in der Stadthalle Station. Die Nachmittagsvorstellung ist bereits ausverkauft.

Die Serie handelt vom Berufsfeuerwehrmann Sam, der in der kleinen Feuerwache des fiktiven walisischen Ortes Pontypandy arbeitet. Die Episoden handeln von kleinen Unfällen, bei denen Sam immer als Retter in der Not zu Hilfe kommt. Die Intention ist, Kindern Brandverhütung näherzubringen und sie zu ermutigen, bei Gefahr den Notruf zu wählen.

Angesprochen werden sollen mit den Filmen Kinder zwischen drei und sechs Jahren, weshalb Eigeninitiative bei der Brandbekämpfung oder Personenrettung nicht gezeigt oder gar vorgeschlagen wird.

Wer ist der geheime Gast?

Das normalerweise eher ruhige Pontypandy feiert ein großes Musikfestival. Kommandant Steele ist mit den Vorbereitungen beschäftigt und hat einen geheimen Gast für das Fest organisiert. Alle sind natürlich neugierig, wer das ist, doch Steele verrät kein Wort.

Bis die große Feier startet, gibt es noch einige Schwierigkeiten zu meistern. Glücklicherweise ist Feuerwehrmann Sam immer in der Nähe. Aber ist er in der Lage, das Festival noch rechtzeitig zu retten?

In der Geschichte der Serie kam es zu Neuauflagen mit immer modernerer Technik. Die Serie wurde in drei unterschiedlichen Produktionsarten hergestellt und in über 40 Länder verkauft, vor allem die modernen Episoden ab 2005. In Deutschland läuft die Serie sehr erfolgreich beim Kinderkanal. Die Stadthalle bittet junge Besucher ab drei Jahren, als Feuerwehrmann- oder frau verkleidet zu kommen. lj