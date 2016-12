„Rico, Oskar und die Tieferschatten“ bestaunt

Hockenheim. Schüler der Pestalozzi-Grundschule verbrachten einen Vormittag im Nationaltheater Mannheim. Rund 60 Schüler der 4. Klasse machten sich mit ihren Lehrerinnen auf den Weg ins Nationaltheater. Sie besuchten das Stück "Rico, Oskar und die Tieferschatten". Einige Kinder hatten zuvor schon Bücher von Andreas Steinhöfel, dem Autor des gleichnamigen Romans, gelesen oder eine Verfilmung von "Rico und Oskar" gesehen und konnten davon berichten.

Tiefbegabter Junge aus Berlin

Rico, der sich stets als tiefbegabter Junge vorstellt, lebt in Berlin in der Dieffenbachstraße 93, deren Wohnungen das gesamte Bühnenbild einnehmen, so dass Rico von einer Wohnung zur nächsten springen kann. Die Bewohner sind ihm alle bekannt und er besucht einige sehr regelmäßig, ihm fehlt nur ein Freund. Da lernt er auf der Straße Oskar, einen hochbegabten Jungen, kennen.

Freund wird befreit

Als sie sich gerade anfreunden, taucht Oskar nicht mehr auf und Rico erfährt aus dem Fernsehen, dass Oskar gekidnappt wurde.

Obwohl Rico nur langsam denken kann und ab und zu immer wieder Wörter aus seinem Gedächtnis fallen, schafft er es, seinen neuen Freund zu befreien. Viele Schüler beschäftigte danach noch diese besondere Art der Freundschaft und der Schultag im Theater verging sehr schnell. ad