Ring wird zum Onkelz-Tempel

Auf dem Hockenheimring gehen im Juni weitere musikalische Großereignisse über die Bühne. Was eigentlich schon alle wussten, wurde gestern Nachmittag offiziell bestätigt: Die beiden seit längeren angekündigten Festivals am Freitag, 16. Juni, und Samstag, 17. Juni, bringen die Böhsen Onkelz zurück nach Hockenheim - mit etlichen anderen namhaften Bands im Schlepptau. "Matapaloz" ist die Vision der Onkelz und die Version des Festivals. Es ist etwas, was schon lange in den Köpfen der Onkelz seine Kreise zog und nun Realität wird.

Neben der deutschen Kultband an den beiden Tagen werden auf dem Hockenheimring Slayer, Five Finger Death Punch, Papa Roach, Anthrax, Suicidal Tendencies, Hatebreed, Ignite und Topack zu hören und zu sehen sein. Laut Konzertveranstalter Wizard Promotion will "Matapaloz" schon bei der Premiere Maßstäbe setzen und alle Superlative sprengen.

Onkelz jedes Jahr im Motodrom?

Ring-Geschäftsführer Georg Seiler ist es gelungen, ein weiteres großes Musikevent an Land zu ziehen. "Es ist toll, dass die Onkelz wieder zu uns kommen - und diesmal sogar mit weiteren namhaften Bands. Nach dem, was die Onkelz bisher hier geboten haben, bin ich sicher, dass die Fans zwei herausragende Festivaltage erleben werden. Es wäre natürlich schön, wenn die Onkelz in Zukunft jedes Jahr auf dem Ring auftreten würden", betont Seiler gegenüber unserer Zeitung.

Er bezieht sich dabei auf Gespräche und die Aussage auf der Onkelz-Homepage: "Jeder Glaube hat seinen eigenen Tempel und jede Rockband hat ihre Lieblingslocation. Unser gemeinsamer Tempel soll einmal im Jahr der Hockenheimring werden. Der Ort, um unsere Festivalvision und alles, was darüber hinausgeht, zu verwirklichen."

Die Onkelz wenden sich weiter an ihre Fans: "Zusammen, gemeinsam mit euch, sind wir schon lange dazu in der Lage, diese ganz besonderen, einzigartigen Momente zu erzeugen. Momente, die durch Mark und Bein und tief unter die Haut gehen. Das wollen wir zukünftig mit Bands teilen, die uns und unser Schaffen in irgendeiner Form beeinflusst haben. Bands, die wir lieben, Bands, die wir seit Jahren hören und deren kompromisslose Attitüde von uns geschätzt wird. Eine Line-up, auf das wir stolz sind."

Tickets ab 28. Januar

Zwei-Tage-Festival-Tickets sind für 129,99 Euro (Stehplatz) und 139,99 Euro (Sitzplatz) inklusive Parken und Vorverkaufsgebühren ab Samstag, 28. Januar, 10 Uhr, online im Böhse-Onkelz-Ticketshop unter folgendem Link erhältlich: http://www.eventim.de/tickets.html?affiliate=boe. Ein limitiertes Kontingent an Tagestickets wird später verfügbar sein. Campingtickets sind ebenfalls ab VVK-Start für Kartenkäufer im Ticketshop erhältlich.