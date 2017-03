Roland Schmidt als leuchtendes Beispiel

Trotz Grippewelle war das Nebenzimmer des "HSV Restaurants am Ring" fast vollständig besetzt, als Stützpunktleiter Manfred Fischang die Absolventen des Deutschen Sportabzeichens sowie etliche Eltern zur Verleihung willkommen hieß.

Für die im vergangenen Jahr erbrachten Leistungen wurden 31 Urkunden und Sportabzeichen übergeben, teilt der HSV mit. Dabei entfielen zwölf auf Jugendliche und der Rest auf die erwachsenen Teilnehmer. In Metall ausgedrückt waren dies: 24 Mal Gold, sechsmal Silber und einmal Bronze.

Entgegen der letztjährigen Gepflogenheiten standen die Sportabzeichen-Prüfer diesmal an erster Stelle. Beginnend mit Roland Schmidt, zuständig für Radfahren/Schwimmen (39), Manfred Fischang, zuständig für Leichtathletik/Radfahren (29), Walter Bauer, zuständig für Leichtathletik (26) und Nicole Reinmuth, zuständig für alle Disziplinen (8). Dafür wurde allen Prüfern ein Präsent übergeben.

Karl Naber beim Landrat im Schloss

Eine besondere Anerkennung wurde Karl Naber zuteil. Für 25 erworbene Fitnessorden bekommt er eine Einladung vom Landrat nach Schloss Eichtersheim zu einer besonderen Ehrung. Immer fleißig dabei war Gerd Pflanz mit 23 Abnahmen.

Die Ehrung für die Jugendlichen wurde von Abteilungsleiterin Kati Gumbel und deren Vertreterin Nicole Reinmuth vorgenommen. Dabei gab es das "Goldene" für Zoe Baumann (4), Lena Bückendorf (1), Sophia Föhrenbach (2), Pascal Reinemuth (4) und Fabienne Reinemuth (4) sowie Emely Schulz (4). Mit Silber wurden Nele Baumann (3), Mariano Beck (1), Zoe Burghardt (1), Leila Mangonaux (3) und Leon Schelle dekoriert. Bereits viermal-mal errang Marlon Bierlein das bronzene Abzeichen.

Rekord bei den Familien

Ein Rekord war auch beim Familien-Sportabzeichen zu verzeichnen. Hier war Familie Reinmuth mit vier Teilnehmern in vier Jahren erfolgreich. Spät, aber nicht zu spät, haben in der Altersstufe 33 bis 74 Jahren nachfolgende Teilnehmer an der Vielseitigkeit des Sportabzeichens Gefallen gefunden und wurden mit dem goldenen Abzeichen ausgezeichnet: Thilo Gottmann (11), Gerhild Gottmann (9), Sabine Dorn (8), Gabi Karch (7), Heinz Pätzner (5), Werner Benz (4), Thomas Herzig (4), Helmut Kraus (4), Claudia Kurz (4), Elke Herzig (3), Bernd Simom (3) und Birgit Bauer (2).

Nach Beendigung des offiziellen Teils der Veranstaltung beschloss man in gemütlicher Runde, auch im Jahr 2017 mit Elan das Sportabzeichen anzugehen. ks