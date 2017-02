Ronald Trumpfs Träume vom Mauerbau

Mit dem Musical "Make Hoggene Great again" begeistern die Sängerinnen und Sänger des AGV Belcanto die Besucher in der Stadthalle.

Hockenheim. "Ich gloab ich wärr noch bleed. Sou ä Birjameeschda-Woahl habb ich in dä letschde 40 Joar noch nätt erlebt". Diese Meinung teilten wohl alle Zuschauer am Samstagabend während des Mundart-Musicals "Make Hoggene Great Again" beim Sängerball des AGV Belcanto in der Stadthalle.

Wen hätte man auch zum Oberbürgermeister wählen sollen? Etwa Hildegard Schinke (herrlich überdreht gespielt von Petra Wolff), langjährige Gemeinderätin, die lieber Phrasen drischt als konkrete Pläne zur Belebung der Hockenheimer Innenstadt zu haben und aufgrund des Wahlkampfes nicht wirklich mitbekommt, dass ihr Ehemann (Bernd Weber) Zuflucht bei seiner Geliebten (Jessica Wooley) sucht? Oder Ronald Trumpf (Klaus Schweiger), größter Bauunternehmer der Region, der keine Ahnung von Verwaltung hat und Wertevorstellungen vertritt, die überaus fragwürdig sind?

Parallelen rein zufällig

"Mögliche Parallelen zu bereits stattgefundenen Wahlkämpfen dieser Art seien rein zufällig", meinte Regisseur Roland Wolff zu Beginn des Schauspiels. Wolff schrieb für den Sängerball erneut ein irrsinnig witziges Musical, welches in dieser Form im Hockenheimer Kulturleben mittlerweile einmalig sein dürfte. Mit großer Spannung erwarteten deshalb die Zuschauer in der sehr gut besuchten Stadthalle das Highlight des Sängerballs.

Spätestens bei der Wahlkampfveranstaltung in der Mitte der Handlung war klar, dass Trumpf nur wenige Sympathien im Zuschauerraum gewinnen würde. Der Kandidat, seine Ehefrau (Andrea Rösch), seine Schwiegermutter (Ingrid Weber) und sein Wahlkampfmanager (Manuel Schlosser) forderten eine Abtrennung Reilingens durch eine zusätzliche Autobahn. Der firmeneigene Beton würde nicht ausreichen, eine Mauer zu bauen, die hoch genug sei, die Reilinger fernzuhalten. Schweiger, selbst Reilinger, spielte Trumpf aber mit so viel Witz, dass er zumindest die Lacher auf seiner Seite hatte.

Am Ende des Stücks überzeugte keiner der beiden Kandidaten die Hockenheimer Bürger. Am Wahltag selbst machten 95 Prozent der Wähler von ihrem Recht Gebrauch, einen Namen frei auf den Wahlzettel zu schreiben. 93 Prozent entschieden sich für den bisherigen Oberbürgermeister, der nun davon überzeugt werden musste, weitere acht Jahre das Amt auszufüllen.

Die witzigen Dialoge gepaart mit der abstrusen Aktualität der Geschehnisse hätten wahrscheinlich schon gereicht, um die Zuschauer glücklich nach Hause gehen zu lassen. Aber gerade die in die Handlung integrierten Gesangsdarbietungen der vereinseigenen Solisten waren mehr als nur das I-Tüpfelchen.

Gesanglich überzeugten allen voran die drei "Leading Ladies" des Arbeitergesangvereins: Romina Afflerbach bekam zu Recht tosenden Applaus für ihre starke Interpretationen des Pink-Hits "Dear Mr. President", der Trumpfs Schwachstellen aufzeigen sollte. Sven Breu begleitete sie an der Gitarre.

Karen Fessler sang mit unglaublicher Emotionalität Trude Herrs "Manchmal" und rührte zu Tränen. Anne Geser, die zuvor für zehn Jahre Mitgliedschaft geehrt wurde, bewarb sich mit ihrem "Wie schön du bist" als möglicher Ersatz, falls die Originalinterpretin Sarah Connor ihr angekündigtes Konzert im Schwetzinger Schlossgarten absagen müsste.

Dass aber nicht nur die Frauen des Chores grandiose Stimmen besitzen, zeigte abermals Siegfried Wosnitzka, der mit seinem kraft- und zugleich gefühlvollen Bariton die Frauenherzen bei Peter Maffays "Du" und im abschließenden Duett mit Geser "Totale Finsternis" aus dem Musical "Tanz der Vampire" zum Schmelzen brachte. Nicht zu beneiden waren die weiblichen Zuschauerinnen, die sich zwischen ihm und der Boyband "Puma Boys" entscheiden mussten, die während des TV-Duells auftrat.

Wie bereits beim letzten Sängerball waren Robin Hertlein, Manuel Schlosser und Timo Weber mit ihrem jahrzehnteübergreifenden Herzschmerz- und Teeniekreisch-Medley der Zuspruch vor allem der Damen sicher. Weber versuchte zuvor mit einer Mundart-Version von "Let it be" Ronald Trumpf zum Ausschlafen seines Alkoholrausches zu überzeugen. Fessler und Schlosser verzauberten als Wahlkampfmanager im wahrsten Sinne des Wortes die Kandidaten und die Zuschauer mit ihrem unterhaltsamen und durchchoreografierten "Hokus Pokus" aus dem Broadway-Dauerbrenner "Chicago". Die Zuschauer feierten das Ensemble nach Happy End und Badnerlied mit tosendem Beifall und Standing Ovations.

Chor begeistert

Auch wenn Wolffs Stück für viele sicherlich den Höhepunkt des Abends darstellte, war es doch nur ein Baustein eines überaus abwechslungsreichen Sängerballs. Der Chor präsentierte sich bereits zu Beginn des Abends stimmgewaltig mit dem Disney-Klassiker "Sei hier Gast". Nach einem Jahresrückblick durch Vorsitzenden Michael Grosskopf wurden langjährige Mitglieder geehrt, Richard Müller sogar für unglaubliche 70 Jahre Mitgliedschaft. Ihm wurden vom Landtagsabgeordneten Manfred Kern und Bürgermeister Thomas Jakob-Lichtenberg die Urkunde und Medaille überreicht.

Umrahmt wurden die Ehrungen unter der musikalischen Leitung von Özer Dogan vom Gesamt- und Projektchor mit Liedern aus dem aktuellen Konzertprogramm, welche den Appetit auf das Konzert am 7. und 8. Oktober in der Stadthalle weckten.

Der Abend endete nach einer großen Sondertombola und Tanzmusik noch lange nicht. "Schade eigentlich, dass dieses Theaterstück nur einmal aufgeführt wird", meinte ein Zuschauer am Ende des Balls. Er und seine Partnerin seien eigentlich nur wegen eines Tanzballs, von dem sie im Internet gelesen haben, aus der Pforzheimer Umgebung angereist. "Nächstes Jahr kommen wir wieder, und zwar nicht nur wegen des Tanzes", versicherte er.