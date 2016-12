Jetzt unbedingt die Nerven bewahren. Noch reicht ja die Zeit. Oder haben Sie Ihre 280 Euro schon ausgegeben? Wofür? Also das liegt doch nahe, in ein paar Tagen ist Weihnachten. Und statistische Umfragen haben ergeben, dass der Bundesbürger im Durchschnitt 2016 genau 280 Euro ausgeben wird. Das sind sechs Euro mehr als letztes Jahr.

Gut, manche haben sich vielleicht schon auf dem Hockenheimer Adventsmarkt "eingedeckt". Andere fragen sich immer noch: Lieber eine Einladung zu einem Fallschirmsprung oder drei paar selbst gestrickte Socken? Vielleicht etwas zwischendrin . . .

Die erste Geschenkaktion der Menschheitsgeschichte, über die wir im dritten Kapitel der Schöpfungsgeschichte etwas erfahren, endete mit einer Panne. Eva überreichte dem Adam einen Apfel, eine gut gemeinte Gabe, die bekanntlich voll daneben ging.

Viele sind ja auch heute noch verärgert über die jetzt wieder ins Gespräch kommenden Heiligen Drei Könige, die mit Geschenken beladen in den Stall von Bethlehem kamen. Eigentlich haben sie ja mit der Sache erst angefangen.

Aber lassen wir die Historie, die Zeit fürs Besorgen von Geschenken wird eh knapp. Und ehrlich, über Geschenke freuen wir uns ja auch selbst. Wie hat Wilhelm Busch augenzwinkernd festgestellt: "Lieber ein Onkel, der etwas Gutes mitbringt, als eine Tante, die nur Klavier spielt."

Schütteln wir den Einkaufsfrust weg, der Anfang vom Erfolg eines Geschenkes ist, dass man es mit Freude kauft. Im Zweifelsfall hilft Eugen Roth: "Das Rechte nach Bedarf zu schenken, macht immer nötig, scharf zu denken." Das ist bei uns eh Alltag. Also ist der Weihnachtseinkauf nur die Fortsetzung der uns gewohnten "Arbeit" mit anderen Mitteln. Und im Grunde genommen schenkt man ja eh nur, was einem persönlich gefällt. Also kann kaum etwas schiefgehen - mit Joachim Ringelnatz: "Schenke mit Geist ohne List! Sei eingedenk, dass Dein Geschenk Du selber bist".