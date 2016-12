Schenkt Socken!

Nein, kein Wort mehr an dieser Stelle über Weihnachten oder Geschenke. Am 20. Dezember ist wohl zu dem Thema gesagt, was zu sagen war. Vielleicht nur ein Aspekt noch, wenn es gestattet ist. Thema Socken.

Kaum eine Gabe ist unterm Weihnachtsbaum wohl so verpönt wie die wollige Fußbekleidung, selbst wenn sie eine solche sein sollte und kein schnödes Polyacryl und sogar von eigener Hand gestrickt. Da kommt selbst der Klassiker Krawatte nicht mit.

Wobei, die Abneigung gegen Socken als Geschenk kann ich so nicht nachvollziehen. Zumal vor dem Hintergrund eines Schreckgespenstes, dass die Menschen nicht erst seit Zeiten der elektrischen, nein, auch zu Zeiten der Handwäsche vor Rätsel stellt - das der verlorenen Socke.

Nach einigen auseinandergenommenen Waschmaschinen habe ich die Hoffnung aufgegeben, das Rätsel zu lösen und verlasse mich lieber auf Geschenke. Ein kariertes Paar wie die vergangenen Jahre und aus zwei Single-Socken werden zwei Paare.