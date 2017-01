Scheuer Hoppler verliert in der Not seine Angst

Begnadeter Geschichtenerzähler: Wolfgang Messner vom "Blinklichter"-Theater begeisterte mit der Geschichte vom kleinen Känguru und dem Angsthasen sein Publikum mit Figurenvielfalt und Spielweisen. © Lenhardt

Mit dem "Sams" hat Paul Maar eine Kultfigur geschaffen, die sein gesamtes, mehrfach und hoch ausgezeichnetes Werk überstrahlt. Im Schatten erfand und entwickelte der in Bamberg lebende Kinderbuchautor aber zahllose weitere Figuren, die Kinderherzen höher schlagen lassen: Herrn Bello, "Lippel" Philipp Mattenheim und zuletzt 2015 den "Galimat".

Ein Figurendoppel, das besonders herzerfrischend ist, bilden das kleine Känguru und seine Freundin, die Springmaus, mit denen Maar 1989 antrat und die er seither in vier Episoden Abenteuer erleben ließ.

Eine davon gab es am Samstag im Kulturzentrum Pumpwerk in einer leicht verdaulichen, spannend-bunten Kindertheater-Variante der "Blinklichter". Das Herrenduett, das im vergangenen Jahr den Publikumspreis beim Kindertheaterfestival Recklinghausen abräumte und regelmäßig in Hockenheims guter Stube zu Gast ist, hatte diesmal wieder Tausendsassa Wolfgang Messner geschickt, um die Geschichte "Das kleinen Känguru und der Angsthase" zu inszenieren, zu erzählen, zu beleben.

Die Geschichte lebt - wie alle Känguru-Geschichten - von einer einfachen Storyline und verblüffenden Lösungen, mit denen Känguru, Springmaus und hier der kleine Angsthase ihre Abenteuer bestehen. Der verwandelt sich im Verlauf der Geschichte, die über hohe Berge in den finsteren Wald und zu einer Schlucht führt und Begegnungen mit so imponierenden Gesellen wie dem heulenden Wolf, dem riesigen Bären und der imponierenden Schlange bereithält, vom furchtsamen Hasenfuß zum "Schlauhasen".

In Szene gesetzt wurde die kleine Episode in der herzlichen, kindgerechten, bunten und verwandlungsreichen Art, die man vom "Blinklichter"-Theater kennt und schätzt: Messner ist ein begnadeter Geschichtenerzähler, der seinen schön gestalteten Handpuppen überraschend viel Leben einhaucht, der dabei mit brunftigem Hirsch und "Kurpfälzer Breitmaulfrosch" aber auch die "großen" Gäste im Publikum nicht vergisst.

Känguru hüpft voller Freude

Freudig lässt er das Känguru hüpfen, den Hasen mal ängstlich, dann voller Stolz hoppeln, die kleine Springmaus zwischen den Freunden tänzeln. Dazwischen schaltet er nahtlos und höchst spannend um auf Papierfiguren-Stabtheater oder - passend im düstren Wald - auf Schattentheater. Die Kombination aus einer Sprache, die perfekt auf die Kleinen zugeschnitten ist, einer engagierte Erzählweise und der abwechslungsreichen Figurenvielfalt durch die unterschiedlichen Spielweisen fesselt die Kinder und sorgt für viel Erstaunen, gespanntes Erwarten und herzhaftes Lachen.

Reine Herzenssache

Dieses besondere Händchen für das Publikum aus Kindern und Eltern hat beileibe nicht jeder. Wolfgang Messner schafft es sogar, zu Beginn seines Stückes an die im vergangenen Spätjahr so unerwartet verstorbene Kinderbüro-Ikone Kristina Rühl so zu erinnern, dass es für die Kinder reine Herzenssache, für die Erwachsenen eine angemessene Teilnahme war: Als helles Licht begleitete Kristina, die der Kindertheater-Mann vor 20 Jahren als Praktikantin im Pumpwerk kennengelernt hatte, die Vorführung.

Als nach einer Stunde, bunten Abenteuern, einer spektakulären Rettung aus der Schlucht, vielen Liedern und einer zwar nicht zeitgerechten, aber emotional wirksamen Geburtstagstorte der frühere Angsthase stolz feststellte "Wer hat schon eine Schlange als Freund?!" war vor einem freudig applaudierenden Kinderpublikum ein neues Stück dieses herrlich herzlichen Kindertheaters geschaffen, das Hockenheim so hervorragend kultiviert.