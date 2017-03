Schnell steigt die Partystimmung

Florian-David Gallant an der Gitarre, Charlene Gallant, Gesang, und Benjamin Gallant an der Cajon-Box überzeugen bei ihrem Auf- tritt in der Stadthalle.

Es mag eine Menge Gründe gegeben haben - der unpassende Raum, die Zeit direkt nach Fasching, der hohe Eintrittspreis: Der in Bretten geborene, heute gleich daneben in Eppingen wohnende Musiker "Cris Cosmo" konnte am vergangenen Samstagabend nur unangemessen wenige Fans in die Stadthalle locken.

Der biedere Musentempel war den Fans, die Cosmo zweifelsohne hat (der Musiker ist bei Facebook mit fast 4000 Freunden verbunden) offenbar doch ein wenig zu "spießig" und tatsächlich wirkte die frische, mitreißende Musik des Enddreißigers im grau-violett-grünen Ambiente etwas zu bunt.

Zusammen mit seiner Band - aus Krankheitsgründen auf vier Mitglieder geschrumpft - heizte der smarte Weltmusiker, der seinen ganz eigenen Stil aus gitarrenlastigen Klängen, höchst rhythmischen Beats, gerne auch mal entlehnt aus dem lateinamerikanischen Raum und verfeinert mit Reggae-Anleihen, in Chile, Berlin und an der Mannheimer Pop-Akademie entwickelte, den Besuchern, die sich vor der Bühne zusammengerottet hatten, trotzdem ordentlich ein.

Obwohl der Bühnenprofi, der einst zusammen mit seiner Karlsruher Band "NTS (Not the same)" Anfang des Jahrtausends für den "Echo" nominiert wurde und 2003 den "Radio Regenbogen-Award" als bester nationaler Newcomer abräumte, sein rennstädtisches Konzert als Tour für seine aktuelle CD "Alles blau" angekündigt hatte, mussten die Fans mehr als eine halbe Stunde auf den ersten Titel der launigen Platte warten, bevor mit dem Einpeitscher-Titel "Die anderen" eine erste Kostprobe zündete.

Publikum singt begeistert mit

Dem Publikum war es egal - den meisten werden seine "Blau-Titel" ebenso bekannt gewesen sein, wie die Leckerbissen seiner drei anderen Studio-Alben - ob bei "Unik", "Gutes Gefühl" oder dem wieder topaktuellen Weltoffenheits-Doppel "Alle in einem Boot" und "La Misma Tierra", immer sah man die ausgelassen tanzende Menge auch frenetisch mitsingen. Kein Wunder, bei der durchdringend mitreißenden Musik des nicht nur gesanglich, sondern auch an der Gitarre und als "Rampensau" grandiosen Cosmo, der 2012 beim Bundesvision Song Contest in Berlin teilnahm.

Für den Sound ergänzten Cosmo und Band die phantasievollen, antreibenden Drums Tobias Nessels, der den "Sandkorn"-Brecher "Seu Coracao" förmlich ins Volk prügelte, den satten Bass Julian Michels, der bei "Alle in einem Boot" psychedelische Soli beisteuerte, das akzentuierende Saxophon Darius Schahbahsians, der "Mund zu Mund" pfefferte und die genialen Keys Mathias Orglers. Die Halle mag recht leer gewesen sein - wer da war und sich zur Bühne traute, hatte dennoch Party pur.

Vorgruppe überzeugt

Verdient haben eine besondere Erwähnung auch die "Gallantrys", die eine Stunde als Vorgruppe spielten: Mit einem lyrischen, sehr kuscheligen Sound, vor allem sehr guten eigenen Titeln aber auch einigen pfiffigen Coversongs haben die Brüder Florian und Benjamin Gallant mit der aus Südafrika stammenden Ehefrau Charlene den Jüngeren zwar nicht so recht eingeheizt, aber beeindruckt.

Die beiden Jungs, einst in Hockenheim aufgewachsene und die inzwischen auch in Hockenheim lebende Charlene sind ein Dreigestirn, das mit warmen, charaktervollen Stimmen fesselt, wobei Florian und Charlene sich in nichts nachstehen. Der gitarrenlastige, dezent mit einer Cajon-Box anrhythmisierte Sound ist spannend, die Themen so vielfältig wie das Leben: Ob mit Adeles "Hello" oder dem eigenen "Saint" - immer konnte "Gallantry" begeistern und beeindrucken.

Die drei Kleinodien sind am 23. April im Restaurant des "Palatin" in Wiesloch zu hören - ein Tipp für alle, die charakterstarke Musik, die nicht von der Stange kommt, lieben.