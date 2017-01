Schnelle Hilfe und Beratung

Sabine Isenhardt von der Allianz möchte ihre Kunden richtig beraten. © Koob

In einem Raum zu arbeiten, der so viel Geschichte atmet, gefällt Sabine Isenhardt ganz besonders. Dort, wo Jahrzehnte lang die Menschen in Hockenheim ihr täglich Brot und ihre köstlichen Kuchen erwarben, steht jetzt sie selbst für Beständigkeit, Kundennähe und Kompetenz in allen Lebenslagen. In den Räumen der ehemaligen Bäckerei Dorn hat die Allianz-Agentin ihren neuen Standort gefunden. "Mitten im pulsierenden Herzen der Stadt, mitten unter den Menschen", betont sie und deutet aus dem großen Schaufenster hinaus auf die Hirschstraße, in der sie jetzt ihre Kunden betreut.

Bereits Anfang Oktober hat Sabine Isenhardt die Agentur eröffnet. "Mit einer überwältigenden Resonanz", freut sie sich zu erzählen. Viele von ihnen kennt sie bereits aus ihrer langjährigen Tätigkeit für die Allianz. Ihre eigene Agentur gründete sie aus dem Vertrauen in die Produkte der Versicherung heraus, aber auch, um "zu zeigen, dass die Menschen nicht nur individuell und umfassend, sondern auch richtig beraten werden."

Auf diese Weise, betont sie, "kann sich jeder aufgehoben fühlen." Und genau das sei doch die Intention eines jeden Menschen, wenn er eine Versicherung abschließt. Die Versicherungsfachfrau (IHK) freut sich, dass sie mit der Allianz auf 125 Jahre "Erfahrung und Kompetenz" setzen kann. Über 20 Millionen Kunden sprechen dem Unternehmen eine gute Note aus - egal, ob es sich um Auto und Mobilität, Recht und Eigentum, Vorsorge und Vermögen, Gesundheit und Pflege oder Reise und Freizeit handelt. "Natürlich beraten wir auch in allen Bereichen der Geldanlage", so Sabine Isenhardt.

"Ich kümmere mich"

Doch die wichtigste Botschaft für die Menschen, findet sie, ist "dass ich mich kümmere." Denn im Schadensfall möchte niemand alleine gelassen werden. Aus diesem Grund bietet sie in ihrer neuen Agentur auch Beratungstage an. Dann werden - nach Termin - die individuellen Fragen rund um ein spezielles Thema wie die Pflegeversicherung oder die Rentenversicherung geklärt.

Die Internetseite der Allianz in Hockenheim wird zu diesen Themen ständig aktualisiert. "Hier können sich Interessierte über aktuelle Themen und neue Produkte informieren", so Sabine Isenhardt, "ob Berufsunfähigkeitsversicherung, Altersvorsorge, Pflegetagegeld, Unfall-, Auto- oder Haftpflichtversicherung oder eines der weiteren Produkte."

Die Agentur betreut dabei Kunden aus Hockenheim, Reilingen, Neulußheim, Altlußheim St.-Leon-Rot und Waghäusel, aber auch in Leimen, Wiesloch, Heidelberg, Heidelberg-Rohrbach, Mannheim, Mannheim-Wallstadt, Mannheim-Feudenheim, Mannheim-Niederfeld. "Und natürlich auch per Online-Beratung in ganz Deutschland", freut sich Sabine Isenhardt.