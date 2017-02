Schrauber können bald wieder an den Start gehen

Alle, die schrauben und sich mit dem Thema Old- und Youngtimer beschäftigen, kennen das: Über den Winter stehen die Schätze in den Garagen und es gibt keinen Anlass, die zwei- und vierrädrigen Klassiker zu bewegen. Manch einer hat ein Objekt zum Restaurieren ergattert und brennt darauf, sich damit zu beschäftigen. Für die Teilesuche bietet der Oldtimermarkt Veterama vom 31. März bis 2. April auf dem Hockenheimring die ideale Plattform, heißt es in einer Pressemitteilung der Veranstalter.

Hobbysammler, die ihren Keller oder Speicher räumen und einiges loswerden möchten, verkauften meist zu guten Preisen. Profihändler helfen dabei, Originalteile zu beschaffen, und wer nicht schrauben will, kann einfach ein fertiges Objekt kaufen.

In der Veterama-Show-Arena haben Besucher die Möglichkeit, mit ihrem Old- oder Youngtimer, der mindestens 30 Jahre alt ist, einen kostenlosen Parkplatz auf dem Veranstaltungsgelände in Anspruch zu nehmen. Julia Weiss und ihr Team zeigt spektakuläre Muscle Cars.

Die Clubszene empfängt in den Boxen, die als Hallenplätze genutzt werden, Mitglieder und Interessenten zum Austausch.

Multi-Meister gibt Autogramme

Die Moped-Garage präsentiert sich wieder spektakulär: Es gibt am Stand eine Autogrammstunde mit dem Rennfahrer H. G. Anscheidt, mehrfacher deutscher Meister mit Suzuki 1967, 1968 und Entwickler bei Kreidler. Die Betreuerinnen am Stand sind im 50er-Jahre-Armee-Look gekleidet.

Im Rahmenprogramm ist Driften angesagt: die Kunst, ein übersteuerndes Fahrzeug stabil zu halten und zu beherrschen. Es geht darum, einen Parcours möglichst schnell, möglichst genau, mit möglichst viel Driftwinkel (also möglichst quer) und bestmöglich elegant zu durchdriften. Die zehn besten deutschen Drifter treten an. Drifttaxifahrten gegen ein kleines Entgelt sind mehrmals am Samstag und Sonntag im Angebot - ebenso wie Zuschauen, versteht sich. Und wer nur staunen und sich informieren will, ist ebenfalls willkommen. zg