Schule als Baustelle der Lebenskunst

50 Jahre Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasium Hockenheim - Anlass genug für den Literatur- und Theaterkurs der Jahrgangsstufe 2, ein Stück über ihre Bildungseinrichtung zu schreiben: "Gauß - die Baustelle mit Herz und Verstand". Die Revue in drei Akten wird am heutigen Samstag um 19 Uhr in der Aula des Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasiums aufgeführt.

Dabei durchläuft Amelie, die Hauptperson, die Unter-, Mittel- und Oberstufe und erlebt im Laufe ihres Schülerlebens so Allerlei. Kuriose Begegnungen mit Mitschülern, Eltern und Lehren münden in witzige Dialoge, spannende Duelle sowie attraktive Choreografien und Songs.

Das Stück ist vom Literatur- und Theaterkurs selbst geschrieben worden und wirft einen augenzwinkernden Blick auf die zurückliegende Schulzeit, erzählt von Freundschaft, kollegialem Zusammenhalt und vielen heiteren gemeinsamen Erlebnissen.

Die Eigenproduktion hat dem Literatur- und Theaterkurs alles abgefordert: Teamarbeit, Durchhaltevermögen, Toleranz, Überbrücken von Durststrecken, Fleiß, anstrengende Proben und so manches mehr. Letztendlich habe das alle Beteiligten zusammengeschweißt und ihnen unendlich viel Spaß gemacht, lassen die Macher wissen und hoffen, dass sie den Gästen einen Abend voller spannender Eindrücke anbieten können. aka