Schüler drehen Zeit zurück

Von Josef und Maria bis zu den Heiligen Drei Königen und Kaiser Augustus: Schüler der 6. Klassen der Theodor Heuss Realschule stellten in einer Spielszene verschiedene Menschen aus der damaligen Zeit dar.

Wie ist das mit Weihnachten? Unter diesem Thema stand der vorweihnachtliche Gottesdienst der Theodor-Heuss-Realschule. Die Schüler trafen sich am Donnerstagmorgen in der voll besetzten Aula, um gemeinsam einen ökumenischen Gottesdienst zu feiern.

Die 6. Klassen haben diesen unter der Leitung der Religionslehrerinnen Renate Böhm und Birgit Philipp sowie Pfarrer Matthias Zaiss mit den Schülern erarbeitet und gestaltet.

Die Bläserklasse unter der Leitung von Birgit Stassen und die Schüler selbst umrahmten die Feier mit weihnachtlichen Liedern. In einer Spielszene wurde nun der Frage nachgegangen, wie das mit Weihnachten nochmals ganz genau ist? Was war da eigentlich los und wer war dabei vor 2000 Jahren?

Was hat uns Jesus hinterlassen?

Verschiedene Menschen aus der damaligen Zeit, gespielt von Schülern, wie zum Beispiel der Wirt, Kaiser Augustus, Josef und Maria, die Hirten, die Engel und die Heiligen Drei Könige traten in schönen Kostümen auf und berichteten neugierigen Reportern, wie es damals war, teilt die Schule mit.

Doch man blieb nicht in der damaligen Zeit stehen, sondern die Schüler gingen der Frage nach, was uns dieser Jesus hinterlassen hat. Er hat uns in den Werken der Barmherzigkeit gezeigt, wie Menschen miteinander leben können. Nicht nur damals waren diese Werke eine Richtschnur. Sie können auch im Schulalltag den richtigen Weg zeigen, indem man zum Beispiel auf abgelehnte Schüler zugeht, von anderen mehr Gutes erzählt, Sorgen und Nöten miteinander teilt.

In den Fürbitten und Gebeten wurden die Gedanken von Hoffnung, Frieden, Liebe und Vertrauen nochmals aufgegriffen. Mit Weihnachtsgrüßen in verschiedenen Sprachen und dem Segen ging die Feier zu Ende. rbö