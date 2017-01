Schüler werden in Mathematik und Englisch fit gemacht

Die Volkshochschule bietet in den Fasnachtsferien von Montag, 27. Februar, bis Freitag, 3. März, im VHS-Haus in der Heidelberger Straße 16 a, Vorbereitungskurse in Mathematik auf das Abitur und die Realschulprüfung an. Die Kursgebühr beträgt 99 Euro.

Der Mathematikkurs für das Abitur an allgemeinbildenden Gymnasien gliedert sich in den Pflichtteil (ohne Hilfsmittel) und die Wahlteile Analysis und analytische Geometrie beziehungsweise Stochastik. Der Kurs dient der intensiven Prüfungsvorbereitung auf der Basis aktueller Abituraufgaben und findet täglich von 9 bis 12 Uhr statt. Ein weiterer Mathematikkurs für das Abitur - allerdings an beruflichen Gymnasien - findet ebenfalls von Montag bis Freitag von 16 bis 19 Uhr statt.

Ein Kurs zur Vorbereitung des Englisch-Abiturs läuft von 12.30 bis 15.30 Uhr. Kompetenzschwerpunkte sind Landeskunde, Beherrschung der sprachlichen Mittel, Umgang mit Texten sowie das Schwerpunktthema "Challenges and Choices in an insecure World". Bearbeitet werden in diesem Zusammenhang auch landeskundliche Themen (USA) sowie die Lektüre "Half-Broke Horses". Zudem wird durch modernes Methodentraining ein effizienteres Lernen beziehungsweise eine gezielte Vorbereitung auf das schriftliche Englisch-Abitur angestrebt.

Breites Spektrum an Übungen

Grundlage des Mathematikkurses für die Realschulprüfung, der ebenfalls täglich von 12.30 bis 15.30 Uhr stattfindet, sind die aktuellen Prüfungsaufgaben für die Realschulen von Baden-Württemberg. Zur rechtzeitigen Vorbereitung auf die Realschulabschlussprüfung werden der Lehrplanstoff besprochen und zahlreiche Prüfungsaufgaben aus dem Pflichtteil besprochen: Flächen- und Körperberechung, Strahlensatz, Pythagoras, Sachrechnen, Parabeln und Bruchgleichungen.

Der Englischkurs zur Vorbereitung auf die Realschulprüfung findet täglich von 15.45 bis 18.45 Uhr statt. Hier wird sich intensiv auf die schriftliche Realschul-Abschlussprüfung vorbereitet: Wiederholen und Festigen der Grammatik und Strukturen. Anhand von Prüfungsaufgaben werden Textbearbeitung und Übersetzung geschult. Dabei werden Wünsche berücksichtigt. Der Kurs ist geeignet für Realschüler der 10. Klasse.

Auskunft und Anmeldung bei der VHS-Geschäftsstelle Hockenheim, Heidelberger Straße 16 a, Telefon 06205/92 26 49, E-Mail: info@vhs-hockenheim.de. zg