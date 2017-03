Schülern Freude an der eigenen Entwicklung vermitteln

Für eine Neuorientierung in der Bildungspolitik hat sich der Laudator des Festakts zum 50-jährigen Bestehen des Gauß-Gymnasiums, der Vorstandsvorsitzende der MLP AG, Dr. Uwe Schroeder-Wildberg, starkgemacht. Der Gauß-Absolvent, der vor 34 Jahren seine Abiturprüfung abgelegt hat und heute das Wieslocher Finanzdienstleistungs-Unternehmen mit rund 4000 Mitarbeitern leitet, kritisierte den "überbordenden Aktivismus der steten Veränderung", der zu Lasten von Schülern, Lehrern und Eltern gehe.

Der dreifache Vater stieg humorvoll in seine Zeitreise in die eigene Schulzeit ein. Er spreche von einer Ära, wandte er sich an die Schüler, "in der Telefone noch Kabel hatten, das Fernsehen nur drei Kanäle und Kinder in der Schule nicht mehr geschlagen werden durften, aber unser damaliger Direktor Herr Keppler den einen oder anderen am Ohr von der Aula in sein Zimmer gezogen hat."

Lernen laut Gauß größter Genuss

Er sei kein Musterschüler gewesen, gestand Schroeder-Wildberg. Dass er dennoch für die Laudatio auserwählt wurde, zeige die Offenheit und Realitätsnähe der Schule, deren Betonung gegenseitiger Wertschätzung in der Schul- und Hausordnung er hervorhob und den Namensgeber zitierte: Den größten Genuss gewähre "nicht Wissen, sondern Lernen, nicht das Besitzen, sondern das Erwerben".

Der frühere Gaußianer wünschte sich von Lehrern, dass sie Schülern Freude an der eigenen Entwicklung vermittelten: "Der Mensch ist immer ein lernendes Wesen." "Ich habe am Gauß-Gymnasium für das Leben gelernt", blickte der einstige Schulsprecher zurück, und meinte damit weniger Lehrplaninhalte als "zu diskutieren, die richtigen Argumente zu formen und damit etwas durchzusetzen". Sein Jahrgang habe nach den Hausaufgaben genug Zeit gehabt für Sport, Musik, Freunde treffen oder auch mal zum Rumgammeln. Heute seien Schüler wegen G 8 zeitlich vereinnahmt, durchgetaktet - und belastet.

Dass Bildungspolitik Ländersache sei, hinterfragte Uwe Schroeder-Wildberg und sprach von "Schummel-Abituren". Für ihn ist gewiss, dass der Schlüssel zum Erfolg in gut ausgebildeten Pädagogen liegt, die Bildung und Wissen mit Begeisterung, Empathie und der nötigen Autorität vermitteln können.

Und dass es wichtig sei, dass Schüler grundsätzlich das Lernen lernen, Spaß daran haben, sich zu verändern und Freude empfinden, an den Problemen von Morgen zu arbeiten. "Vor allem aber müssen wir junge Menschen die Freiheit vor der Angst lehren", forderte er.