„Schwarzsehen ist nicht angebracht“

Der Staudenknöterich wuchert zu kleinen Dschungeln aus und bildet ein komplexes Wurzelwerk. Hier am Hardtgraben.

Über das Jahr haben wir uns an dieser Stelle jeden Monat mit einer zugewanderten Tier- oder Pflanzenart beschäftigt. Gemeinsam mit dem Hockenheimer Diplom-Biologen Uwe Heidenreich lernten wir die sogenannten "Neobiota" kennen: Lebewesen, die über verschiedene Wege in unserer Umwelt Fuß fassten und das gewohnte Bild der Natur nachhaltig veränderten.

Die "Neobiota" stammen aus Amerika, aus Asien oder Afrika und haben in der Regel eines gemein: eine hohe Anpassungsfähigkeit, gepaart mit großem Ausbreitungspotenzial. Die Neuankömmlinge suchen sich ihre Nische im heimischen Gefüge der Natur und verdrängen durch ihr rabiates Auftreten nicht selten heimische Arten. Ein weiterer Überlebensvorteil für die Einwanderer: "Die Neobiota ziehen um -- ihre Fressfeinde aber nicht", wie Uwe Heidenreich erklärt.

Größte Triebfeder des Phänomens ist die Globalisierung: Internationaler Warenhandel mit Schiffen, Zügen, Lastkraftwagen und Flugzeugen - stetig wachsend und immer engmaschiger vernetzt - begünstigt die Ausbreitung von Tieren und Pflanzen über den Globus. Der Ausbau von Wasserstraßen beispielsweise, schuf ein Kanalsystem, das Ökosysteme verband, die bislang nie in Kontakt kamen. Im Ballastwasser gigantischer Frachtschiffe siedelten die Schwarzmundgundeln vom Schwarzen Meer in den Rhein um.

Die asiatische Tigermücke ist in Deutschland vor allem entlang der Autobahnen heimisch, da sie - noch im Ei - in feuchten Autoreifen vor Hersteller im Ausland hier her kommt. Ursprünglich als billiger Nerz-Ersatz aus Südamerika importiert, macht die Biberratte, auch Nutria genannt, mittlerweile die Ufer des Kraichbachs unsicher.

Der eigentlich als besonders widerstandsfähiges Straßenbegleitgrün in Europa angesiedelte Götterbaum macht vor keiner noch so kleinen Ritze im Mauerwerk halt und gehört auch entlang der Bahnschienen zwischen Neulußheim und Schwetzingen zum Blick aus dem Fenster.

Neben der Globalisierung trägt auch der Klimawandel zu den Veränderungen in unserer Flora und Fauna bei: Laut einer Studie der Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) ist die Jahresmitteltemperatur in Baden-Württemberg seit 1901 bereits um ein Grad gestiegen; die Zahl der Hitzetage - mit Maximaltemperaturen über 30 Grad - habe sich im Karlsruher Raum seitdem mehr als verdreifacht.

Klimawandel setzt zu

Der Klimawandel setzt besonders den heimatlichen Arten zu, da die Wettbewerbsvorteile, die die Neuankömmlinge sich so gut etablieren ließen, diese auch mit steigenden Temperaturen besser umgehen lassen - zumal viele Neobiota ohnehin aus wärmeren Gefilden stammen.

Dass sich fremde Arten in einem Gebiet ansiedeln ist nicht grundsätzlich schlecht: So experimentiert die Forstbehörde des Landes seit Jahren mit Baumarten aus dem Mittelmeerraum, etwa mit Schwarznuss und Baumhasel, um dem klimawandelbedingten Waldsterben entgegenzuwirken und resistentere Arten hier heimisch zu machen.

Und auch die Kanadagans, die zusammen mit der Nilgans im Hockenheimer Rheinbogen ansässig geworden ist und mit Vorliebe auf der Ketscher Rheininsel brütet, sorgte dafür, dass hier überhaupt wieder Gänse leben.

Wichtig bei der Betrachtung des Phänomens ist, dass die Beobachtungszeiträume noch viel zu klein sind, um verlässliche Zukunftsprognosen zu stellen. Dafür sind in der Regel mehrere Jahrzehnte bis Generationen notwendig.

"Manche Arten breiten sich massiv aus, erreichen eine Spitze und gehen dann wieder zurück. Andere breiten sich ungehindert aus", so Heidenreich. Eine allgemeine Prognose, die sich jedoch bereits stellen lässt, ist: Die Einwanderung fremder Arten und der Rückgang heimischer Tiere, Pflanzen und Pilze führen über kurz oder lang zu einer Reduzierung der Artenvielfalt auf unserem Planeten.

Für Uwe Heidenreich ist Schwarzsehen jedoch noch nicht angebracht. Er sieht durchaus Möglichkeiten, die Umweltgestaltung in Bahnen zu lenken, die dem Artensterben entgegenwirken und das natürliche Gleichgewicht der Natur fördern: "Städte und Landschaften sollten ineinander übergehen und sich durchlässig abgrenzen. Grüninseln in den Städten wirken den gesundheitlichen Folgen der Hitzeentwicklung positiv entgegen - in keinem Fall darf es eine Ghettoisierung der Natur geben."

Den natürlich vorkommenden Biotopen sollte man Raum zur Entfaltung lassen und nicht mit Beton, überdüngtem Rollrasen und Folienteichen dem Standort eine unnatürliche Form aufzwingen.

Sinnvolles Straßenbegleitgrün sei ebenso wichtig wie Randstreifen, Hecken und Gräben in der Landwirtschaft, die einen Biotopverbund ermöglichen. "Überall da, wo der Natur Raum gelassen wird für ihre eigene Entwicklung, ist auch etwas für die Artenvielfalt getan", so Heidenreich.

Vom Biotop bis zum Garten

Mit verschiedenen Lebensräumen, die in dieser Gegend zu finden sind, soll sich auch unsere neue Artikelserie im nächsten Jahr beschäftigen, die - wieder in Zusammenarbeit mit Uwe Heidenreich - verschiedene Biotope beleuchten wird. Wir tauchen ein in Renaturierungsprojekte, Stadtbiotope, besondere Naturschutzgebiete und beispielhafte Gärten und entdecken dort weitere spannende Zusammenhänge und Entwicklungen unserer heimischen Natur.